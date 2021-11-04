Четверг, 4 Ноября 2021 16:20

АрмИнфо. Работодателю в Армении будут обеспечены законные основания для увольнения сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу Правительство Армении 4 ноября одобрило проекты о внесении изменений и дополнений в Трудовом кодексе РА и в закон "О гражданской службе". Инициатива будет представлена парламенту в неотложном порядке.

Согласно пояснению к документу, предлагается внести дополнения, изменения, определяющие особые основания для недопуска работника к работе, расторжения трудового договора работодателем в одностороннем порядке, недопущения лица, занимающего государственную должность или государственного служащего, прекращения полномочий или увольнения с должности.

Предлагаемые положения будут применяться к государственной, общинной службе, и государственным должностям. Соответственно, отсутствие документов, требуемых правилами санитарно-эпидемиологической безопасности (в данном случае сертификат о вакцинации, отрицательный результат на ПЦР-тест или документ, подтверждающий о медицинских противопоказаниях для вакцинации), которые являются необходимым условием для явки на работу (предоставления услуги), определяется как основание для отказа в допуске к работе (предоставлении услуги).

В случае невыполнения указанного условия в установленный срок, устанавливается основание для одностороннего прекращения трудового договора, и полномочия лица, занимающего государственную должность, государственного служащего должны быть прекращены или они будут освобождены от занимаемой должности, в частности, если лицо не выполняло свои трудовые (служебные) обязанности более 10 рабочих дней (смен) подряд или более 20 рабочих дней (смен) в течение последних трех месяцев.

Ранее АрмИнфо сообщало, что правительство Армении инициировало законодательные изменения в ТК РА и законе РА "О гражданской службе" с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу. Изменениями в ТК работодателю разрешалось также не выплачивать зарплату до предоставления требуемой документации, а срок отсутствия сотрудника - неисполнение должностных (служебных) обязанностей не засчитывать в трудовой стаж работника.