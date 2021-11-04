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 Четверг, 4 Ноября 2021 16:20
Марианна Мкртчян

Полиция Армении: Отныне можно восстановить утерянные или украденные госномера авто

Полиция Армении: Отныне можно восстановить утерянные или украденные госномера авто

АрмИнфо.Отныне возможно восстановление утерянных или украденных автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

В полиции РА напомнили, что в республики участили случаи кражи государственных автомобилей со стороны злоумышленников, которые зная о невозможности восстановления госномеров в случае потери обеих номерных знаков, зарабатывали на этом деньги.

"Злоумышленники выкрадывали так называемые золотые номера с автомобилей, затем через телеграмм-каналы связывались с владельцами авто и требовали у них деньги за их возврат. Учитывая большое число обращений со стороны граждан, были внесены изменения в решение правительства РА, согласно которому владельцы утерянных или украденным номеров (обоих) смогут получить их дубликат. Однако, на номерных знаках будут сделаны пометки арабскими цифрами. Это касается и так называемых редких, дорогих номеров. Если вы однажды уже заплатили за номер, при его восстановлении вы платите лишь госпошлину в размере 12 тыс драм ", -  сообщил руководитель отдела учёта и технического осмотра транспортных средств Дорожной Полиции РА Армен Саркисян, добавив, что закон вступил в силу 16 октября текущего года, и им могут воспользоваться все те, кто лишился номерных знаков начиная с 1 января 2020 года. 


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