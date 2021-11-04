Четверг, 4 Ноября 2021 15:29

АрмИнфо. К сожалению, и спустя год после прекращения боевых действии, власти Армении, имея весь необходимый инструментарий, не предприняли никаких шагов по оценке и пересмотру стратегии безопасности, определению внутренних и внешних вызовы и разработки концепции по противодействию им.

Об этом 4 ноября в ходе инициированных оппозицией обсуждений "Необходимость создания комиссии по расследованию итогов войны: послевоенное восстановление" заявил депутат армянского парламента от блока "Армения" Сейран Оганян.

По его словам, это пытаются сделать блок "Армения" вместе с экспертными группами, неправительственными организациями и широкими общественными кругами, меж тем должно было быть наоборот, правительством со всеми своими ведомствами, в особенности при вовлечении силовых структур и Национального собрания должны были это сделать, и привлечь их к ним. Он также выразил сожаление, что власти страны не проявляют интерес к их этой инициативе.

"Мы пришли к выводу, что в действительности сложилась очень сложная ситуация, в региональные и глобальные процессы вовлекаются внерегиональные силы. Азербайджано-турецкий тандем продолжают давление не только на Арцаха, но и Армению пытаясь реализовать свои далеко идущие планы и "продавить" коридор через суверенную территорию Республики Армения. Несмотря на то, что они говорят о разблокировки дорог, мы понимаем, что в условиях отсутствия правовой основы для установления регионального мира, эта разблокировка приведет к глубокой блокаде Армении и Арцаха", - констатировал Оганян, уточнив, что подразумевает как экономическое давление, так и изменение демографической картины, особенности в Сюникской области Армении.

По убеждению депутата, если раньше Армения и Арцаха были одним мощным фактором с точки зрения экономики, безопасности, единства народа, то сегодня картина совершенно иная, особенно в удручающих анклавных условиях. По его словам, власти, приведшие страну к поражению в прошлом году, продолжают эту череду поражений и по сей день. Он напомнил о муссируемой информации о намерении властей страны подписать новый документ по карабахскому конфликту.

"Подписание подобного документа окончательно зафиксируют ту капитуляционную ситуацию, в которой оказались Армения и Арцах", - сказал он, добавив, что блок и фракция "Армения" предпринимают практические шаги по противодействию этому.

В тоже время депутат выразил убеждение, что действующие власти должны уйти, поскольку капитулирующая сила всегда будет находиться под давлением и не сможет полноценно обеспечивать интересы страны.