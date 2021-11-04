Четверг, 4 Ноября 2021 14:06

АрмИнфо.С 15 ноября армянские вузы перейдут на очную форму обучения со строжайшим соблюдением эпидемиологических мер, сообщил 4 ноября на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

Помимо этого, по его словам, не будут продлены школьные каникулы. С 8 ноября занятия в школах возобновится, как и планировалось.

Ранее сообщалось, что с учетом эпидемической ситуации в Армении в связи с распространением пандемии COVID-19 и тенденций резкого роста заболеваемости в последние дни, с 26-го октября по 15-е ноября в высших и послевузовских профессиональных учебных заведениях учебный процесс будет организован онлайн.

В рамках принимаемых в стране мер по предотвращению коронавирусной инфекции осенние каникулы для учеников 1-12 классов общеобразовательных, специализированных и специальных школ, работающих по типовым учебным планам на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы, были продлены еще на одну неделю - до 7 ноября 2021 года включительно.