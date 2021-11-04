Четверг, 4 Ноября 2021 14:05

АрмИнфо.Карты Генштаба РФ, на которые в своей валдайской речи ссылался российский президент Путин, в реальности есть и в Армении, и в Азербайджане. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"В СССР был соответствующая служба, в чьем ведомстве находились все союзные карты, включая карты административных границ республик. Естественно, аналоги данных карт есть и в соответствующих органах управления Армении и Азербайджана. Таким образом, упомянув об эксклюзивных картах ГШ РФ, Владимир Путин попытался наделить Россию очередной эксклюзивной ролью в предполагаемом процессе определения государственной границы между Арменией и Азербайджаном", - заметил он.

В реальности Армения и Азербайджан, согласно Гукасяну, за последние годы уже несколько раз представляли эти самые карты в ООН. Соответственно, играть какую-то особую роль в процессе делимитации - демаркации границ Россия, по идее, не может и не должна. В этом свете, политолог предположил, что остальные страны-сопредседатели МГ ОБСЕ - Франция и США вряд ли поддадутся подобным попыткам манипулирования.

Все это, согласно Гукасяну, еще более подкрепляется существованием в ОБСЕ особого пособия и существенного опыта в вопросах связанных с делимитацией границ. О чем уже заявила Еврокомиссия. На его взгляд, на этом фоне Москва стремится продемонстрировать наличие у себя под рукой каких-то особых возможностей с целью обосновать сохранение трехстороннего формата Россия, Армения, Азербайджан и в вопросе делимитации границы.

В целом, согласно политологу, США и Франция продолжают оказывать действенное сопротивление планам РФ по окончательной монополизации урегулирования конфликта вокруг Арцаха. Что, по его словам, нашло свое выражение в декабре 2020 года, когда Вашингтон и Париж провалили, инициированное Москвой в обход ОБСЕ, подписание Арменией и Азербайджаном договора о прекращении карабахского конфликта. По словам Гукасяна, США и Франция пригрозили РФ и Азербайджану признать в этом случае независимость Республики Арцах.

"Понятно, что сделано это было совершенно не в силу существования кого-то особого расположения американских и французских политиков к армянскому народу. Подписание подобного договора в обход согласования предмета конфликта - статуса Арцаха исключают особенности международного права. Также важно отметить, что виновники ответственные за развязывание насилия, второй арцахской войны также все еще не определены. Думаю, что ответ на этот вопрос мы получим от Совета Европы уже в ближайшие месяцы. Азербайджан грубо нарушил собственные обязательства перед СЕ, что вполне может привести к его признанию в качестве агрессора", - подытожил Гукасян.