Четверг, 4 Ноября 2021 14:04

АрмИнфо. Невакцинированные работники в Армении будут сдавать ПЦР-тесты не раз в 14 дней, а каждую неделю, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 4 ноября в ходе брифинга.

Соответствующий проект приказа, как пояснила министр, сегодня будет введен в обращение, который предполагает прохождение ПЦР-тестов каждые 7 дней. Глава Минздрава не исключила также, что в будущем будут введены ограничения на посещения театров, ресторанов и других заведений.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступили в силу с 1 октября и коснулись сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. 30 сентября Минюст Армении распространил заявление, в котором говорилось, что перенесен срок обязательного предоставления результатов ПЦР- тестов на коронавирус сотрудников ряда сфер с 1-го на 14-е октября. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке. Данная обязанность не распространяется также на граждан, работающих "на удаленке".

Правительство Армении также инициировало законодательные изменения в ТК РА и законе РА "О гражданской службе" с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу. Изменениями в ТК работодателю разрешается также не выплачивать зарплату до предоставления требуемой документации, а срок отсутствия сотрудника - неисполнение должностных (служебных) обязанностей более 30 дней подряд или более 50 дней за последние двенадцать месяцев, в таком случае, не будет засчитан в трудовой стаж работника.

7 октября в Минздраве не исключили, что, возможно, уже с декабря с.г. лечение коронавируса у граждан Армении, не прошедших вакцинацию, станет платным. Как пояснила пресс-секретарь министра здравоохранения республики Рипсиме Хачатрян, вопрос уже обсуждается в министерстве. "Речь идет о довольно дорогостоящем лечении. Лечение гражданам обойдется в 800 тысяч драмов (порядка $1,7 тыс.)",- отметила она.