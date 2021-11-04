Четверг, 4 Ноября 2021 14:04

АрмИнфо.Брис Рокфель сменит Стефана Висконти на посту французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Соответствующая информация опубликована в протоколе Совета Министров на сайте правительства Франции от 3 ноября.

Так, согласно сообщению, Брис Рокфейль назначен послом Восточного партнерства Европейского Союза и Черного моря, а также сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции.

Рокфейль ранее занимал пост посла Франции в Панаме, Узбекистане, был генеральным консулом в Рио-де-Жанейро. В 2000-х он был политическим советником в посольствах Франции в России и Турции.

Отметим, что с осени 2016 году Францию в сопредседательстве МГ ОБСЕ представлял Стефан Висконти.