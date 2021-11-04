Четверг, 4 Ноября 2021 14:03

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 8-ом глобальном форуме "Мир после COVID-19", в очередной раз коснулся нагорно-карабахского конфликта, заверив, что он решен.

В этом ключе он напомнил, что Азербайджан выступил с рядом предложений к Армении - начать работу над мирным договором, заверив, что Баку намерен говорить о мире, а не о войне. "Но, к сожалению, это предложение пока осталось без ответа", - посетовал Алиев, при этом умолчав, что все эти предложения были сделаны под угрозой применения новой силы, на фоне захвата суверенных территорий Республики Армения.

Азербайджанский лидер в очередной раз заговорил и о необходимости начала процесс демаркации и делимитации границы с Арменией, чтобы "обеспечить территориальную целостность двух стран". По его словам, это все соответствует международным нормам. Правда о каких международных нормах идет речь не уточнил глава государства, где никогда не соблюдаются международные нормы, особенно в области прав человека.

"Но, к сожалению, и этот вопрос пока не нашел своего решения", - сказал Алиев, и для пущей правдоподобности заявил, что Азербайджан проявляет максимальный конструктивизм в отношениях с Арменией. По заверению Алиева, необходимо смотреть в будущее и быть готовыми к крупномасштабному сотрудничеству.

Затем, президент Азербайджана добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции Армении. "Наша позиция определенно ясна. Мы готовы к началу мирных переговоров и к подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы, но как видите, от Армении нет ответа. Можно сказать, что целый год они сохраняют молчание. Я думаю, что они не смогут оказать сопротивление конструктивной позиции Азербайджана", - добавил Алиев, в очередной раз пытаясь навязать Армении позицию Азербайджана.