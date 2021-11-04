Четверг, 4 Ноября 2021 13:46

АрмИнфо. Национальном центре рукописей и редких книг прошла выставка рукописей, в частности через средневековые письменные источники показали становление казахского государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели показать, что у нас была государственность. Она восходит к XV веку. Некоторые политики говорят, что у нас не было государственности. А первая государственность появилась в 1936 году при Советском Союзе, якобы тогда нас называли казахами. А данные источники говорят о том, что слово казахи, Казахстан встречается с XVI века. Здесь прямо написано: казах мемлекети – государство казахов. Это описание встречается в рукописи «Мехман Нама Бухара» XVI век. То есть, мамлекет означает государство», - пояснил главный эксперт Национального центра рукописи и редких книг Алмат Абсаликов.

По его словам, в Национальном центре рукописей и редких книг хранятся разные значимые рукописи. «Среди них «Тарих-и Рашиди», «Мехман Нама Бухара», «Тарих Джахон Ара», рукописи разных историков. В нашем архиве самая древняя рукопись относится к ХІ веку. Это книга «Кудатгу-Билик» Юсуфа Баласагуни. У нас хранится копия рукописи», - отметил Алмат Абсаликов.

Выставочный зал разделен на несколько периодов. Первый период – период Тюркского каганата. Затем охватывается период Караханидов, период Золотой Орды и Казахского ханства. «Также у нас хранятся первые произведения Абая, Ибрая Алтынсарина. Сейчас на выставке представлены около 120 рукописей», - добавил А. Абсаликов.

Отметим, что выставка посвящена 30летию Независимости страны. Посмотреть ценные рукописи приехали Посол Туркменистана в РК Батыр Дурдымуратович, Посол Узбекистана в РК Саидикрам Ниязходжаев, советник Посольства Турции в РК по вопросам религии Адильбек Бекболатов, директор культурного центра Юнус Эмре Алмагуль Тургынбековна и представители Министерства культуры и спорта РК.

Также на выставке были представлены редкие книги, письма ханов, карты (копии) по истории Казахского государства из фонда Национального центра рукописей и редких книг. Например, карта Энтоний Дженкинсона, «Жамиг ат-таварих» Кадыргали Жалайыри, «Тарих Джахан Аро» Ахмада Гафари Казвини. Выставка продлится до конца декабря.