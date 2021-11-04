Четверг, 4 Ноября 2021 13:01

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил исполняющего обязанности заместителя председателя Антикоррупционного комитета и генсека Комитета кадастра.

Согласно решению премьер- министра от 4 ноября, Мгер Хачатрян назначен генеральным секретарем Комитета кадастра республики, а Эдик Акопян и.о. заместиеля новосозданного Антикоррупционного комитета.

Отметим, что Эдик Акопян родился 14-ого января 1976 года в Ереване. Высшее образование получил на юридическом факультете высшей школы МВД РА (в настоящее время Полицейская академия РА), получив квалификацию юриста-правоведа. Профессиональную деятельность начал с 1992 года в Полиции. В 2013-2014гг. - работал следователем по особо важным делам, затем старший следователь по особо важным делам Специальной следственной службы РА, в 2014-2019гг. - заместитель начальника управления по расследованию коррупционных, организованных и должностных преступлений Специальной следственной службы РА.

С 12-го июля 2019 года был назначен начальником управления по расследованию пыток и преступлений против личности. По приказу начальника Специальной следственной службы РА от 28-ого ноября 2014 года было присвоено внеочередное звание полковника юстиции. Указом Президента РА от 18-ого мая 2015 года, был награжден медалью "Мхитара Гоша". Был также награжден медалями, значками, сертификатами Специальной следственной службы РА, Генеральной прокуратуры РА, Полиции РА.