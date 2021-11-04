Четверг, 4 Ноября 2021 12:55

АрмИнфо. Вопрос репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц продолжает оставаться на повестке международной гуманитарной организации и властей Армении.

Так, руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни сообщила, что представители МККК периодически посещают находящихся в Азербайджане пленных и заложников армян, изучают условия их содержания, устанавливают связь с членами их семей.

"Предоставляется возможность обмена информацией семейного характера, новостями, используются послания Красного Креста, видеообращения и телефонные звонки. Мы не можем обнародовать число людей, которых мы посещаем, но могу подтвердить, что на протяжении всего периода пленения мы находимся на связи с каждой семьей", - сообщила Аматуни, "Лурер".

Меж тем накануне, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью

Nouvelles d'Armenie еще раз подчеркнул, что для армянской стороны первоочередной задачей остается скорейшее возвращение армянских военнопленных и гражданских заложников Министр констатировал, что после прекращения огня в Армению возвратились более 100 пленных. "Тем не менее, грубо нарушив требования международного гуманитарного права, Женевских конвенций и 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан пока не вернул всех пленных. Армения ведет последовательную работу для скорейшей репатриации наших соотечественников, а также использует все форматы и возможности для озвучивания и продвижения вопроса на международных трибунах", - отметил он, добавив, что армянская сторона подняла проблему военнопленных и других лиц также в рамках дела против Азербайджана, рассматриваемого в Международном Суде ООН.

Он также напомнил, что Европейский парламент, а также парламенты ряда стран приняли резолюции, призвав вернуть всех армянских пленных, а главы многих государств, высокопоставленные священнослужители, деятели культуры и искусства, парламентарии десятки правозащитников и правозащитных организаций (Human Rights Watch, Freedom House) озвучили проблему.

Отметим, что до сих пор нет четких данных о количестве военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном. Азербайджан подтверждает наличие у себя около четырех десятков армянских военных. Меж тем, согласно данным армянской стороны их более одной сотни. Правозащитные организации убеждены, что их число может доходить до четырех сотен.

Примечательно, что власти Азербайджана не только в нарушение всех договоренностей вот уже почти год удерживают армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе последней 44-дневной войны, но и учинили над ними постановочные суды. Стоит отметить, что эти действия идут в разрез с обязательствами, взятыми Азербайджаном в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно, 8 пункту этого документа, обмен военнопленным должен был быть осуществлен по принципу "всех на всех", однако Азербайджан всячески спекулирует этим вопросом и пытается получить политические дивиденды.