Четверг, 4 Ноября 2021 12:53

АрмИнфо. Армения примет участие в программе ЕС по научным исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" в качестве ассоциированного члена. 4 ноября правительство одобрило предложение о подписании Соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом об участии Республики Армения в Рамочной программе в области исследований и инноваций.

Как указал министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, участие РА в программе позволит ученым из Армении принимать непосредственное участие в исследованиях международного масштаба, в тоже время они получат возможность пользоваться передовыми инфраструктурами других стран.

Программа создает возможности для содействия стартапов в сфере высоких технологий и МСБ, указал он. Участие в программе обеспечит также последовательную интеграцию армянских деятелей науки в европейское научное сообщество. "Сам процесс начался еще в 2016 году

- участием Армении в рамочной программе "Горизонт-2020", напомнил глава МОНКС.

Участие в программе не потребует дополнительных бюджетных расходов. А ежегодные выплаты будут взиматься с суммы, выделяемой госбюджетом на научную сферу. В частности, как сообщил министр, в первые два года сумма выплат составит 550 тысяч евро, но по договоренности с ЕС, 50% суммы будет возвращено. С третьего года сумма может быть пересмотрена в зависимости от активности участников программы, отметил Ваграм Думанян.

Отметим, что программа <Горизонт Европа> (<Horizon Europe>) является девятой по счету Рамочной программой ЕС по научным исследованиям и инновациям, а также крупнейшей из подобных программ в мире. Она в 2021 году сменила Рамочную программу ЕС "Горизонт 2020".

Программа "Горизонт Европа" (Horizon Europe) рассчитана на 7 лет (2021-2027 гг.). Общий объем финансирования на реализацию программы из бюджета Европейского Союза составляет 95,5 млрд евро.

Разделы программы <Горизонт Европа>:

Открытая наука (Open science);

Глобальные вызовы (Global Challenges);

Открытые

инновации (Open Innovation).

В рамках первого раздела <Открытая наука> действует Европейский исследовательский совет, Программа имени Мари Склодовской-Кюри, а также будут проводиться работы в направлении <Исследовательские инфраструктуры>. Целями данного раздела являются поддержка передовых исследований, повышение потенциала исследователей в Европе и обеспечение им доступа к исследовательским инфраструктурам. Финансирование раздела составляет 25,8 млрд.евро.

Второй раздел <Глобальные вызовы> нацелен на решение мировых социальных проблем.

Исследовательская деятельность сфокусирована на следующих приоритетных областях:

Здравоохранение;

Инклюзивное и безопасное общество;

Цифровизация промышленности;

Климат, энергетика и мобильность;

Продовольствие и природные ресурсы.

Одним из нововведений программы <Горизонт Европа> является борьба с вышеупомянутыми вызовами в рамках <миссий> - комплексов мер и действий, направленных на достижение определенного результата в отведенный период времени. Миссии предполагают четкую формулировку цели, мультидисциплинарность исследований, а также активное вовлечение населения в определение их тематик. Ко второму разделу также будет отнесена деятельность Объединенного научно­исследовательского центра (JRC). Общий объем финансирования раздела составит 52,7 млрд.евро.

Третий раздел <Открытые инновации> способствует максимизации инновационного потенциала Европейского союза и продвижению коммерциализации полученных научных знаний. В рамках раздела организован Европейский совет по инновациям (EIC), которым будут поддерживаться прорывные исследования посредством двух механизмов. Первый - EIC Pathfinder -предоставляет гранты суммой до 5 млн. евро любым юридическим лицам, включая учебные заведения. Ожидаемым результатом будет новый стартап или бизнес-план.

Второй механизм EIC Accelerator направлен на масштабирование производства перспективных продуктов. Размер гранта может достигать 30 млн. евро. Деятельность EIC будет дополнять работу Европейского института инноваций и технологий (EIT). На финансирование данного раздела будет выделено 13,5 млрд.евро.

В программе "Горизонт Европа" сделан акцент на поддержку менее развитых стран ЕС в направлении <Spreading excellence> для ликвидации разрыва между странами Западной и Восточной Европы. Планируется также дальнейшее упрощение структуры Рамочных программ ЕС, в том числе посредством сокращения и объединения существующих механизмов финансирования. Кроме того, РП ЕС <Горизонт Европа> станет более открытой по сравнению с предыдущими Рамочными программами ЕС.