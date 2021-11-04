Четверг, 4 Ноября 2021 12:50

АрмИнфо.Ожидать 9-го ноября подписания Арменией и Азербайджаном договора о мире в Москве не стоит. Подобное выразил АрмИнфо координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Я не думаю, что такой между Азербайджаном и Арменией с участием России может быть подписан. Особенно в этот день. При этом, скорее стороны конфликта могут достигнуть соглашения по делимитации хотя бы части границы. Как минимум, о начале переговоров по данному вопросу. Альтернатива подобному соглашению - это постоянное задействование ситуации на границе с целью провоцирования различных конфликтных ситуаций. Выгодно всем сторонам и разблокирование коммуникаций. Конечно, кому-то больше, кому-то меньше. Понятно, что Армении, в силу более меньшей экономики, это менее выгодно", - подчеркнул он.

С середины октября в Армении муссируются противоречивые сообщения о предстоящей 9 ноября встрече в Москве лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Со ссылкой на "надежный дипломатический источник" некоторые СМИ сообщили, что два документа, которые должны подписать Пашинян и Алиев при посредничестве Путина, являются фактически окончательными и не будут подписаны только при форс-мажорных обстоятельствах. Первым документом Ереван и Баку, якобы, признают границы между Арменией и Азербайджаном и взаимную территориальную целостность по картам Генштаба Минобороны СССР 1920-х годов. Второй документ зафиксирует разблокировку коммуникаций, включая связь между Азербайджаном и Нахиджеваном. В МИД Армении данную информацию опровергли.

Усматривая в армянском обществе реваншистские настроения, Скаков считает, что любая, идущая на уступки Азербайджану армянская власть

подвергнется мощному уличному давлению. А отказавшийся от Арцаха лидер Армении немедленно перестанет им быть. В этом свете, эксперт констатирует у Еревана наличие собственных интересов, которые вполне могут и не совпадать с интересами РФ.

На этом фоне, эксперт считает, что помимо опосредованного обсуждения и согласования некоторых второстепенных вопросов, на данном этапе другой работы не ведется. А важные кейсы урегулирования откладываются на будущее после урегулирования приграничных проблем между Арменией и Азербайджаном. Даже возможность нормализации армяно-турецких отношений Скаков обуславливает процессом делимитации-демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, который сегодня, по его оценкам, находится на первом плане.

"Таким образом, в любом случае, так или иначе, Турция сегодня опосредованно участвует практически во всех региональных процессах на Южном Кавказе. А Ереван, соответственно, периодически обсуждает с Москвой и, конечно, с Западом, перспективы отношений с Анкарой. В первую очередь в силу необратимости данного процесса в свете обсуждения разблокирования региональных коммуникаций и влияния Анкары на Баку. Соответственно, без координации действий с Турцией обсуждение, тем более решение любого важного регионального вопроса сегодня просто невозможно", - подытожил он.