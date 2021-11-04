Четверг, 4 Ноября 2021 12:29

АрмИнфо. В Доме камерной музыки имени Комитаса 9 ноября в 19:00 состоится концерт, приуроченный памяти героев 44-дневной войны под девизом "44".

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, на концерте выступят ансамбль старинной музыки Армении "Тагаран" (художественный руководитель-дирижер, заслуженный деятель культуры РА Седрак Ерканян) и виолончелист Севак Аванесян (Бельгия).

Всемирно известный виолончелист, лауреат многих конкурсов С. Аванесян взял в руки музыкальный инструмент и приехал на Родину из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

В концерте "44" впервые прозвучит композиция "Голос памяти" композитора Ваче Шарафяна, специально написанная для ансамбля "Тагаран" и Севака.

Произведение Шарафяна "Армения" будет исполнена при участии Государственного камерного хора "Ховер". На вечере также прозвучит произведения Концерт № 7 Л. Бокерини и "Сасна пар" (Мартин Улиханян).

Отметим, что 9 ноября исполнится ровно год со дня подписания печально известного трехстороннего заявления между лидерами Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.