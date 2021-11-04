Четверг, 4 Ноября 2021 12:27

АрмИнфо. Лишь 13% взрослого населения Армении прошли полную вакцинацию, то есть двойную вакцину получили порядка 263 тыс человек. Об этом заявила на заседании правительства министр здравоохранения страны Анаит Aванeсян.

При этом, по ее словам общее число тех кто уже получил первую дозу вакцин уже приближается к 30% от взрослого населения. Она отметила, что система здравоохранения работает сегодня в очень загруженном режиме, однако ведомство готово при необходимости увеличить количество коек для больных коронавирусом.

Она также подчеркнула, что вакцинация - остаётся единственным средством снижения летальных исходов и нормализации эпидемиологической ситуации в стране. По ее данным, из 3 с лишним тысяч госпитализированных на сегодняшний день граждан с COVID-19 лишь 97 имеют вакцинацию, не отметив при этом, получили ли они двойную вакцину. Министр также отметила, что ежедневное количество вакцинаций по стране сегодня приближается к 25 тыс, но у государства есть достаточное количество вакцин и возможностей существенно повысить этот показатель.

Выступивший на заседании правительства по этому поводу премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, вновь призвал граждан активнее вакцинироваться, так как иной альтернативы нормализации эпидемиологической ситуации в стране не существует. Он отметил, что правительство ни в коем случае не пойдет на новые локдауны, но будет и дальше строго требовать соблюдения масочного режима. Он призвал активнее работать над повышением ответственности и сознательности граждан, особенно в регионах страны.