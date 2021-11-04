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АрмИнфо. Лишь 13% взрослого населения Армении прошли полную вакцинацию, то есть двойную вакцину получили порядка 263 тыс человек. Об этом заявила на заседании правительства министр здравоохранения страны Анаит Aванeсян.
При этом, по ее словам общее число тех кто уже получил первую дозу вакцин уже приближается к 30% от взрослого населения. Она отметила, что система здравоохранения работает сегодня в очень загруженном режиме, однако ведомство готово при необходимости увеличить количество коек для больных коронавирусом.
Она также подчеркнула, что вакцинация - остаётся единственным средством снижения летальных исходов и нормализации эпидемиологической ситуации в стране. По ее данным, из 3 с лишним тысяч госпитализированных на сегодняшний день граждан с COVID-19 лишь 97 имеют вакцинацию, не отметив при этом, получили ли они двойную вакцину. Министр также отметила, что ежедневное количество вакцинаций по стране сегодня приближается к 25 тыс, но у государства есть достаточное количество вакцин и возможностей существенно повысить этот показатель.
Выступивший на заседании правительства по этому поводу премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, вновь призвал граждан активнее вакцинироваться, так как иной альтернативы нормализации эпидемиологической ситуации в стране не существует. Он отметил, что правительство ни в коем случае не пойдет на новые локдауны, но будет и дальше строго требовать соблюдения масочного режима. Он призвал активнее работать над повышением ответственности и сознательности граждан, особенно в регионах страны.
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|Губернатор Ширакской области отправлен в отставку
|Вопрос репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц на повестке международной гуманитарной организации и властей Армении
|Госсминистр НКР на встрече с американскими конгрессменами подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса о статусе Арцаха
|Ученые из Армении смогут принимать непосредственное участие в исследованиях международного масштаба
|Прогноз: Ожидать 9-го ноября подписания договора о мире в Москве не следует
|В Доме камерной музыки имени Комитаса состоится концерт, приуроченный памяти героев 44-дневной войны
|В Армении вакцинировано лишь 13% взрослого населения
|За сутки в Армении подтвердилось 2 330 случаев заражения
|ВТБ (Армения) запускает новый кредит на развитие малого бизнеса
|Кабмин поручил подписать программу межрегионального сотрудничества РФ и Армении
|Мирзоян рассказал о взаимодействии с Россией, Ираном, Турцией, ЕС и характере отношений с Францией
|Мирзоян: Провокационное поведение Азербайджана оказывает влияние не только на Армению, но и на другие страны региона
|Глава КГД встретился с главой делегации ЕС в Армении
|Премьер-министр принял заместителя помощника госсекретаря США.
|Блок <Айастан> созывает митинг достоинства и сопротивления
|В МИД России не обладают информацией о подписании какого-либо нового документа между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
|Родственники пропавших без вести вновь требуют встречи с премьером Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава аппарата премьера подтвердил информацию о рассмотрении кандидатуры Тиграна Авиняна на должность члена Совета директоров ЗММК
|Юрий Оганесян стал первым лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО им. Менделеева
|Американский конгрессмен обсудил с госминистром Арцаха гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Арцрун Ованнисян получит пост в парламентской комиссии по обороне и безопасности
|Российский эксперт: Проигрыш Армении особого выигрыша Азербайджану не принес
|Татоян: Источником подпитки нарушений, происходящих на границе с Арменией, является политика властей Азербайджана
|Аналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованы
|Эрика Олсон: США готовы содействовать скорейшему урегулированию гуманитарных проблем в Южно-Кавказском регионе
|Омбудсмен Армении обратился в комиссию по предотвращению коррупции, в связи с высказываниями секретаря Совбеза в свой адрес
|Омбудсмен Армении: Азербайджан всегда использовал этнический фактор для захвата армянских территорий
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 50 человек
|На Шри-Ланку с АраратБанком
|Президент Армении рассказал участникам СОP26 о негативных экологических последствиях прошлогодней агрессии Азербайджана против Арцаха
|Лавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
|Конституционный суд признал конституционным решение об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба РА
|Армия обороны Арцаха: Силы противника открыли беспорядочный огонь в направлении общины Кармир Шука
|Арарат Мирзоян принял Эрику Олсон
|Гнел Саносян не исключил <болезненных фрагментов> в процессе делимитации и демаркации границ
|Пашинян: В отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика
|Визит правительственной делегации Tуркменистана в Aфганистан
|В Армении с двухдневным визитом находится делегация министра обороны Грузии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Клиенты Ардшинбанка могут выиграть 10,000 драмов
|Востоковед рассказал кому выгодна платформа "3+3"
|В рамках климатической конференции ООН в Глазго президент Армении провел беседы с лидерами США и Франции
|Востоковед: Обретение связи между Азербайджаном и Нахиджеваном чревато для Ирана новыми угрозами
|В Генпрокуратуре РА прошли переговоры с представителями группы содействия программы "Поддержка судебной реформы в Армении"
|Посол Франции убеждена: Можно добиться четкой делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
|Прогноз: Если его не убьют, Саакашвили пойдет до конца
|Глава МИД Арцаха выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Владимира Захарова
|Азербайджан проявляет интерес к модифицированным истребителям JF-17 Block 3 Пакистана
|Азербайджан передал армянской стороне останки 11 лиц
|Мишустин: Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября в Ереване
|Конгресс США увеличивает давление на администрацию Байдена с целью заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
|Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Армению
|Президент РA назначил замкомандира специального армейского корпуса
|Президент Армении отозвал постпреда в Совете Европы
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" по вопросам разблокировки транспортных и экономических связей на Южном Кавказе
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке поддержка соотечественников за рубежом - приоритет внешнеполитического курса России
|Посол Ирана: Народы не должны позволять истории исчезать между страницами книг, особенно на фоне примеров ее фальсификации
|Под председательством Роберта Кочаряна прошло заседание парламентской фракции "Армения"
|Читать больше
|Прогноз: Ожидать 9-го ноября подписания договора о мире в Москве не следует
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|Аналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованы
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