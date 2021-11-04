Четверг, 4 Ноября 2021 11:43

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 12 188 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 330 граждан (19,1%), при этом число выздоровело 1 270, скончалось - 41.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 4 ноября фактическое лечение получает 32 277 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 317 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении провели 2 145 909 тестов, из коих было выявлено в общем счете 315 004 случая заражения коронавирусом (14,6%), при этом выздоровело 274 878 человек (87,3%), количество летальных исходов достигло 6 532 (2%).