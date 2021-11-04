Четверг, 4 Ноября 2021 11:01

АрмИнфо. Индивидуальные предприниматели и юридические лица теперь смогут получить кредит на развитие бизнеса в банке ВТБ (Армения). Финансирование предусмотрено в объеме до 200 млн драмов РА. Ставка составит 14% при оформлении кредита в драмах РА либо 11,5% — для обязательств в рублях (эффективная процентная ставка 15,4% и 12,6% соответственно).

Новая программа доступна для малых предприятий, ведущих деятельность в сфере торговли, услуг, производства, строительства и других отраслях. Кредит можно использовать как на инвестиционные цели, так и на приобретение товаров и сырья, пополнение оборота, либо на смешанные цели. С помощью кредита можно рефинансировать действующие обязательства в другом банке.

Предприниматели могут получить от 10 до 200 млн драмов РА (или эквивалент в рублях, но не более 30 млн рублей) на фиксированный срок 60 месяцев. За досрочное погашение банк не взимает комиссию. По заявке клиенту может быть предоставлен льготный период погашения основной суммы до 6 месяцев. Это период оплаты основной суммы кредита, поэтому вносить платежи в указанный срок необходимо только по процентам. Льготный период устанавливается согласно графику дифференцированных платежей или сезонному графику, исходя из особенностей бизнеса. Это дает возможность снизить ежемесячную финансовую нагрузку заёмщика, что особенно важно для развития новых проектов и направлений бизнеса.

«Для нас стратегически важно развивать сервисы для предпринимателей и создавать в стране благоприятные условия для малого бизнеса. Банк ВТБ (Армения) предлагает линейку кредитных продуктов с учетом тенденций рынка и потребностей клиентов, участвует в программах Правительства РА по поддержке малых и средних предприятий. В частности, мы запустили льготные кредиты совместно с Министерством экономики РА и Фондом «Центр поддержки инвестиций». Эти услуги пользуются спросом, на текущий момент кредитный портфель малого бизнеса ВТБ (Армения) насчитывает 7,9 млрд драмов РА, а число действующих заемщиков в сегменте малого бизнеса с начала года выросло на 9%, до 2,3 тыс. предприятий. Уверены, что новый продукт с возможностью получения средств на одну или несколько бизнес-целей и с фиксированным пятилетним сроком погашения без взимания штрафов за досрочные платежи будет так же востребован и поможет компаниям успешно развивать свое дело», - отметил Ара Авагян, директор Департамента развития корпоративного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Подробная информация по кредиту доступна на официальном сайте банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/business/business-credits-view/kredit-na-razvitie-biznesa , в филиалах банка и Контактном центре по номеру телефона 87-87.