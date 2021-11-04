Четверг, 4 Ноября 2021 10:52

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал о взаимодействии с Россией, Ираном, Турцией, ЕС и характере отношений с Францией.

Так, глава армянского внешнеполитического ведомства в интервью Nouvelles d'Armenie констатировал, что внешнеполитические приоритеты Республики Армения зафиксированы в программе правительства.

"С Российской Федерацией, как уже имел повод отметить, у нас союзнические отношения, и важной составляющей нашего многослойного сотрудничества является военно- политическая, экономическая, энергетическая, инфраструктурная, гуманитарная и культурная сферы и безопасность", - сказал министр.

В то же время, продолжил он, Армения придает важность развитию взаимовыгодного и основанного на общих демократических ценностях сотрудничества со странами-членами ЕС и Евросоюзом в различных форматах.

В этом плане Мирзоян особо подчеркнуть роль соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

"Этот всеобъемлющий документ создает прочную правовую основу для партнерства Армения-ЕС, а также для сотрудничества со странами-членами ЕС.

Эффективное применение соглашения укрепит сотрудничество в самых разных сферах, таких как правосудие, безопасность, экономика, сельское хозяйство и инфраструктура, окружающая среда и климат, образование и наука, культура, здравоохранение и т.д.

Восточное партнерство также является очень важной и прочной площадкой сотрудничества, и мы продолжаем нашу активную вовлеченность и работу в направлении укрепления инклюзивности формата и углубления сотрудничества", - заявил глава МИД.

Касаясь отношений с Турцией, Мирзоян напомнил, что в программе армянского правительства закреплена готовность Армении к нормализации отношений с Турцией без предусловий.

При этом он констатировал, что отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, а также явная вовлеченность Турции в 44- дневную войну, звучащие в эти дни из Турции заявления о так называемом "Зангезурском коридоре" оказывают свое негативное влияние на стабильность в регионе.

"Тем не менее, премьер-министр Никол Пашинян в своих публичных выступлениях озвучил точку зрения армянской стороны о том, что в случае готовности Турции к нормализации отношений и соответствующих действий Армения готова обсудить возможности построения двусторонних отношений. В то же время хочу отметить, что на данный момент никакие переговоры с Турцией пока не ведутся", - заявил министр.

Говоря об отношениях с Ираном, глава армянского внешнеполитического ведомства напомнил, что между двумя странами существуют основанные на взаимном доверии исторические дружественные отношения. "Есть обоюдная готовность еще более развивать и углублять основанные на дружбе и взаимном уважении армяно-иранские отношения, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, политической, а также в других сферах", - сказал Мирзоян.

Вместе с тем он добавил, что Армения полна надежд, что переговоры по ядерной программе возобновятся, будут иметь успешный ход, и создадут возможность снять существующие в отношении Тегерана санкции, что может стать важным стимулом для развития армяно-иранского экономического сотрудничества.

На просьбу рассказать об отношениях Еревана и Парижа, министр напомнил, что между Францией и Арменией сложились привилегированные отношения, основанные на историко-культурных связях и дружбе.

"С Францией идет политический диалог на высоком уровне, который также ведется на уровне законодательных и местных властей. Многопрофильное сотрудничество между нашими странами включает в себя такие сферы, как экономика, образование, наука, культура, здравоохранение, а в условиях послевоенной эпидемии - гуманитарная помощь.

Франция - один из лидеров по инвестициям в экономику Армении. Одним из важных достижений армяно-французского сотрудничества является Французский университет в Армении, который за 20 лет своей деятельности приобрел репутацию кузницы, готовящей высококвалифицированных специалистов для армянского рынка", - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил также, что Франция является первой страной, силой закона признавшей (Геноцид армян -ред.) и одна из исключительных стран, отмечающих 24 апреля как Национальный день памяти.

Он также заметил, что во время агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции, Франция всегда была рядом с Арменией как в целенаправленных заявлениях, так и в шагах по преодолению последствий войны и исключительной национальной солидарностью. В этом ключе он напомнил, о решениях французского Сената, Национального собрания и сотен округов о признании независимости Арцаха и оказании гуманитарной помощи армянам Арцаха.

" Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США будет играть ключевую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и, в частности, в окончательном уточнении статуса Арцаха. Армения также высоко ценит большое внимание, которое президент Франции Макрон уделяет вопросам армянских военнопленных, возвращению мирных жителей и защите исторического и культурного наследия Арцаха, перешедшего под контроль Азербайджана.

Высокий уровень нашего политического диалога с Францией обязывает нас углублять повестку дня сотрудничества, поэтому могу сказать, что перспективы в этом вопросе ясны, поскольку существует полная взаимность наших ожиданий и готовности на самом высоком межгосударственном уровне", - резюмировал он.