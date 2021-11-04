Четверг, 4 Ноября 2021 10:51

АрмИнфо.Развязанная Азербайджаном агрессия против Арцаха имела тяжелые последствия для армянского народа, а также породила новые вызовы в контексте региональной безопасности и стабильности. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Nouvelles d'Armenie.

Он констатировал, что несмотря на то, что трехсторонним заявлением Армении, России и Азербайджана от 9 ноября были прекращены военные действия, ситуация остается хрупкой. По его словам, это обусловлено невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, принятых вышеуказанным заявлением, в частности, искажением некоторых положений, продолжающимся удержанием пленных и гражданских лиц, а также милитаристской и радикальной риторикой, посягательством на суверенную территорию Армении и новой угрозой применения силы.

"Провокационное поведение азербайджанской стороны оказывает влияние не только на Армению, но и на другие страны региона, с чем мы столкнулись, например, недопустимые шаги в отношении транзитных перевозок. К сожалению, поощрение со стороны третьих стран подобного поведения, а также армяноненавистнической и милитаристской риторики создает дополнительные препятствия для стабильности в регионе.

Тем не менее, Армения продолжает усилия по установлению долгосрочной стабильности в регионе. В программе правительства нашей страны четко зафиксирована готовность внести вклад в создание эры мирного развития для региона", - сказал глава МИД РА.

При этом он выразил уверенность, что в случае проявления соответствующей политической воли и реализации конструктивных шагов со стороны других стран будут созданы все необходимые предпосылки для начала активных обсуждений вокруг вышеуказанной повестки.

Говоря о встрече глав МИД Армении и Азербайджана при содействии сопредседателей МГ ОБСЕ в Нью-Йорке, перспективы возобновления переговорного процесса, министр подчеркнул, что несмотря на утверждения высшего руководства Азербайджана о том, что Нагорного Карабаха и нагорно- карабахского конфликта не существует, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также многие другие государства разделяют позицию армянской стороны о том, что нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным и должен получить всеобъемлющее урегулирование путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

"Республика Армения выступает с позиций полноценного возобновления процесса урегулирования проблемы. В этой связи считаем важными состоявшиеся в Нью- Йорке встречи, которые, в первую очередь, создают возможность обсудить и найти решение актуальных гуманитарных вопросов, которые, в частности, касаются репатриации всех армянских военнопленных и гражданских заложников, дальнейшего выяснения судеб без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана", - добавил Мирзоян.

При этом он считает, что решение этих приоритетных гуманитарных проблем создаст необходимые условия для начала субстантивных обсуждений, направленных на долгосрочное и всеобъемлющее решение нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ на основе известных принципов и элементов, в том числе права наций на самоопределение.

Комментируя роли Франции и США и возможного изменения позиции посредников, глава МИД Армении отметил, что Россия, США и Франция, являясь членами сопредседательства МГ ОБСЕ, имеющего международный мандат на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, всегда играли важную роль в процессе мирного урегулирования проблемы. В этом ключе Мирзоян напомнил, что в ходе 44-дневной агрессии страны-сопредседатели приложили усилия для прекращения военных действий, в результате чего 10 октября при посредничестве России, 17 октября - Франции и 25 октября - США в зоне конфликта было установлено перемирие, которое, однако, было нарушено азербайджанскими вооруженными силами.

"После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели, а также высокопоставленные представители стран-сопредседателей выступили с заявлениями по поводу дальнейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, адресации ряда гуманитарных проблем. В этом контексте напомню совместные заявления сопредседателей от 3 декабря 2020 года и 13 апреля 2021 года, в которых четко закреплены первоочередные задачи мирного процесса, которые могут создать основу для возобновления переговоров на основе известных сторонам принципов и элементов.

Мы высоко ценим совместные и последовательные усилия России, США и Франции как в формате сопредседательства МГ ОБСЕ, так и вне формата, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта и установление стабильности и безопасности в регионе. Я придаю важность дальнейшим посредническим усилиям стран-сопредседателей на высшем уровне, направленным на урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - подытожил глава МИД Армении.