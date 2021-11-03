Среда, 3 Ноября 2021 20:02

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон. Премьер-министр отметил, что правительство поддерживает и высоко ценит дружественные отношения, установленные между Арменией и США.

По словам Пашиняна, в 2019 году начался армяно-американский стратегический диалог, который направлен на дальнейшее развитие и продвижение отношений. <Я хочу подчеркнуть роль правительства США в продвижении демократических реформ в Армении. <Недавно мы зарегистрировали конкретный результат в этом плане в виде создания Патрульной полиции>, - сказал премьер-министр. Никол Пашинян также высоко оценил роль США в возвращении 15 пленных армян из Азербайджана в июне этого года. Премьер-министр с удовлетворением отметил, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия в этом направлении.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с процессами, происходящими в регионе Южного Кавказа, урегулирование нагорно-карабахского конфликта усилиями сопредседателя Минской группы ОБСЕ, возвращение армянских пленных, заложников и других задержанных в Азербайджане. Стороны обсудили и процесс проведения демократических реформ в Армении.

Премьер-министр особо отметил важность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, недавнюю организацию встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью- Йорке и предстоящий визит сопредседателей в регион. Пашинян подчеркнул необходимость возвращения пленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что Азербайджан продолжает нарушать соответствующий пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Премьер- министр также коснулся возможностей открытия региональных коммуникаций и проведения демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, представив четкую позицию Армении.

Пашинян также рассказал о дальнейших программах и шагах правительства, направленных на развитие демократических институтов, подчеркнув, что наша страна и дальше будет твердо двигаться в направлении развития и укрепления демократических институтов.

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон отметила готовность США внести свой вклад в решение гуманитарных вопросов в регионе, а также в вопрос всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В то же время она подчеркнула заинтересованность США в продолжении поддержки правительства Армении в его демократических реформах.