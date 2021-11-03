Среда, 3 Ноября 2021 20:02

АрмИнфо.Оппозиционный блок <Айастан> обратился с воззванием к общественности Армении добиться смены власти и провести 8 ноября в 18:00 на ереванской площади Свободы митинг <достоинства и сопротивления>.

В заявлении блока говорится о недопущении новых уступок, нового позора, нового унижения и поражений. Партия <Капитуляции> не может принести мира и развития. Необходимо сформировать национальное сопротивление, добиться смены правительства в качестве залога вывода страны из тяжелой ситуации, для обеспечения достойного мира, преодоления социально- экономического кризиса, обеспечения безопасности, - подчеркивается заявлении блока <Айастан>.