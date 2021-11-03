Среда, 3 Ноября 2021 17:49

АрмИнфо. В МИД России не обладают информацией о подписании какого-либо нового документа между Арменией и Азербайджаном при посредничестве российской стороны. Об этом 3 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У меня пока такой информации нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, выразив убеждение, что если у пресс-служб глав государств будет какая-то информация по этому вопросу, они поделятся этим со СМИ.

Касаясь годовщины подписания трехстороннего заявления, Захарова отметила, что МИД России даст развернутый комментарий 9 ноября в годовщину подписания документа по прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. При этом она добавила, что работа по всем направлениям продолжается, и приближающуюся годовщину прекращения огня обсуждалась в ходе телефонных разговоров главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении (1 ноября) и Азербайджаном (2 ноября).

"Министры позитивны в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, режим прекращения огня в целом соблюдается. В Баку и в Ереване высоко ценится роль российских миротворцев, отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон. Прилагаются усилия по разблокировке транспортных связей", - сказала она, напомнив, что 20 октября в Москве состоялось очередное заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

Захарова также добавила, что продолжаются контакты по линии внешнеполитических ведомств, оборонных ведомств, пограничных служб всех трех стран по урегулированию приграничных инцидентов.

"Мы также видим комплексное решение проблем в скорейшем запуске процесса по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией. И конечно, же активная работа ведется по линии Минской группы ОБСЕ", - добавила представитель российского МИД.

Касаясь возможных сроков запуска платформы "3+3", Захарова напомнила, что Москва поддерживает предложенную президентами Азербайджана и Турции идею создания такого консультативного механизма. "И, конечно же, мы считаем, что настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, в урегулировании имеющихся противоречий, раскрытию экономического и транспортного потенциала региона", - сказала она, выразив убеждение, что формат может предложить решение как старых проблем, так и новых вызовов.