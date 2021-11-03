Среда, 3 Ноября 2021 17:28

АрмИнфо. Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих вновь требуют встречи с премьером-министром Армении Николом Пашиняном и руководителями соответствующих силовых и следственных структур.

Так, группа родственников пропавших без вести сегодня устроила акция протеста перед правительством Армении с этим требованием. Не получив никакой реакции от представителей главы Кабмина они перекрыли проспект Тиграна Меца.

В беседе с журналистами участники акции протеста заявили, что чаша их терпения переполнена, никто не занимается вопросом их детей, ни до кого они не могут достучаться.

Для разблокировки этого участка дороги, к правительству были стянуты большие силы полиции, в том числе и "красные береты", которые попытались открыть улицу. "Давайте друг друга уважать, почему вы, 10000 человек защищаете одного? Не нужно говорить каким образом нам привлечь внимание тех, кто должен был обеспечивать и отвечать за безопасность наших детей. Если нужно будем мы сюда стянем еще больше сил. Нам отсюда некуда идти", - заявил один из протестующих.

Полицейские силы, попытались вытиснить протестующих с проезжей части, однако безуспешно. Дорога была заблокирована более часа, затем, была достигнута договоренность об организации встречи замначальника полиции с родственниками пропавших без вести.

Один из родственников пропавших без вести отметил, что они надеются, что замначальника полиции организует их встречу с премьером.

Отметим, что до сих пор нет точных данных о погибших, пропавших без вести и попавших в плен в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Данные властей постоянно рознятся