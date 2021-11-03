Среда, 3 Ноября 2021 17:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 71-83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, жилые дома 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Дро, жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилой дом 2 на 1-ом переулке А.Хачатряна, школа N132, здания детских садов NN33, 147 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 36, 38, 40 на улице Оганова, жилые дома 33, 35, 37 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11։00-17:00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5 на улице Манташяна, 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, 39 на улице Багратуняца и прилегающие частные дома; жилые дома 24, 24Г, 24/2, 26А на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), предприятие “Кандакагорцакан” (Скульптурное), ООО ''Туфенжи'' и ''Нат фуд'';

в Армавирской области:

11։00-15:00 жилые дома 2Б, 3Б, 1, 3, 4 и квартал “Жаманакавор тнакнер” в микрорайоне города Мецамор;

11։00-17:00 села Птгунк, Мусалер и Аревшат;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично поселок “Воску корзман фабрика” в городе Арарат; частично село Лусашох;

10:00-16:00 частично села Нор Кянк и Аралез;

10։30-14:30 частично село Айгестан;

10։30-16:00 частично улица Араратян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улица Сафаряна, улицы Ара-Гехецика, Нор Таг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:30 квартал “Ушардзан”, квартал ‘Нор”, кварталы “Верин”, “Аревмтян”, собственники “А.М.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, гостевой дом “Сев Кар”, редакция “Етер”, собственники “Г.Григорян”, “А.Арутюнян”, “А.Гукасян” в общине Прошян;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк; улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5;

в Гегаркуникской области:

12։00-14։00 колледж, военный комиссариат, военная прокуратура, компании "Айбизнесбанк", "Конверсбанк", резервное питание компании ''Юнибанк", ЧП “Г.Аракелян”, “Г.Аветисян'', ''Т,Маргарян " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

12:00-14:00 села Паник, Гетап и Меграшен в Артикском регионе;

в Сюникской области:

09:20-10:20 село Аджибадж;

10:30-16:00 частично село Хндзореск.