Среда, 3 Ноября 2021 17:09

АрмИнфо. Глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян подтвердил информацию о рассмотрении кандидатуры бывшего первого вице-премьера Армении Тиграна Авиняна на должность члена Совета директоров крупнейшего в стране Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).

Об этом он заявил 3 ноября в ходе брифинга в Национальном собрании РА. <Когда будут приняты решения, тогда вы, непосредственно, узнаете обо всем>, - сказал Арутюнян.

На вопрос журналистов <почему именно Тигран Авинян>, глава аппарата главы правительства отметил, что последний все еще является членом политической команды. <В руководстве компании должны быть такие люди, которые лучшим образом смогут представлять интересы Армении в этой компании>, - подчеркнул он. Напомним, что новым владельцем 60% ЗММК стала российская АО "Промышленная компания", которая является 100%-м дочерним предприятием компании "ГеоПроМайнинг". 30 сентября правительство РА одобрило решение о принятии в дар 25% акций АО "Промышленная компания", которые составляют 15% общего капитала ЗММК. В рамках инвестопрограммы планируется строительство (смелтера), который позволит Армении экспортировать не концентрат, а сам металл. Как заявил Роман Троценко, объем общих инвестиций в строительство медеплавильного завода - смелтера, второго карьера ЗММК, обогатительной фабрики и новой АЭС средней мощности в Армении оценивается в $3-3,5млрд. Из них объём собственных инвестиций составит $2 млрд, в строительство АЭС потребуются инвестиции со стороны "Росатома" - примерно $400 млн., будут привлечены также заимствования.

По словам же премьер-министра Никола Пашиняна, перед правительством стоит задача до июня 2025 года запустить строительство медеплавильного комбината, и постараться сделать так, чтобы параллельно с этим стартовали строительные работы по атомной станции. "Мы имеем возможность в ближайшие 5 лет обеспечить инвестиции на $4-6 млрд. Надо провести серьезную работу, чтобы не упустить эту перспективу. Реализация этой возможности представляет для нас серьезный вызов", - сказал он.

Группа компаний GeoProMining (ГеоПроМайнинг) вошла в Армению с 2007 года, с приобретением компании ГПМ Голд, эксплуатирующей Сотское золотоносное месторождение и Араратскую золото-извлекательную фабрику. Затем компанией был приобретен Агаракский медно­молибденовый комбинат. Компания инвестировала в экономику Армении около $400 млн и стала крупнейшим частным индустриальным инвестором Армении.

ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат> (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) (ЗММК) - крупнейшее горнодобывающая компания Армении. Комбинат эксплуатирует Каджаранское медно-молибденовое месторождение. Обеспеченность комбината рудой составляет около 150 лет. Комбинат выпускает молибденовый и медный концентраты. Молибденовый концентрат содержит 50% молибдена, содержание меди в медном концентрате - не ниже 15%.