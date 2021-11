Среда, 3 Ноября 2021 16:48

АрмИнфо. Об этом сообщает пресс- служба посольства РА в РФ.

"Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ Юрий Оганесян стал первым лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО им. Д.И. Менделеева. Поздравляем нашего выдающегося соотечественника с присуждением премии России-ЮНЕСКО им. Д.И. Менделеева", - говорится в сообщении посольства Армении.

Также сообщается, что ученый получил премию "в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе".

Торжественная церемония вручения состоится 15 ноября в Париже.

28 ноября 2016 года Международный союз теоретической и прикладной химии (The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) присвоил 118-му элементу таблицы Менделеева имя оганесон (символ - Og) - в честь Юрия Оганесяна.