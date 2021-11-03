Среда, 3 Ноября 2021 16:47

АрмИнфо.Бывший перс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян перейдет на работу в парламентскую комиссию по обороне и безопасности. Эту информацию подтвердил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Так, в парламенте в беседе с журналистами отвечая на соответствующий вопрос, Кочарян в частности, заявил: "Могу подтвердить. Ованнисян перейдет на работу в мою комиссию. Было сделано соответствующее предложение, и готовятся документы. Если всё будет нормально, у нас будет эксперт, обладающий серьезными знаниями в военной сфере".

По словам депутата от правящей силы, Ованнисян будет оказывать экспертные услуги по вопросам, связанным с армией.

Ранее в СМИ была растиражирована информация о том, что Ованнисян, получит новую должность в Национальном собрании Армении и будет назначен экспертом в постоянной комиссии национального собрания по обороне, национальной безопасности и внутренним делам. Также не исключалось, что он будет вовлечен в работу комиссии, которая будет создана для изучения обстоятельств 44-дневной войны. Сам Ованнисян отказался комментировать эту информацию.