Arminfo.info





Лента новостей
Глава КГД встретился с главой делегации ЕС в АрменииГлава КГД встретился с главой делегации ЕС в Армении
Премьер-министр принял заместителя помощника госсекретаря США.Премьер-министр принял заместителя помощника госсекретаря США.
Блок <Айастан> созывает митинг достоинства и сопротивленияБлок <Айастан> созывает митинг достоинства и сопротивления
В МИД России не обладают информацией о подписании какого-либо нового документа между Ереваном и Баку при посредничестве МосквыВ МИД России не обладают информацией о подписании какого-либо нового документа между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
Родственники пропавших без вести вновь требуют встречи с премьером АрменииРодственники пропавших без вести вновь требуют встречи с премьером Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Глава аппарата премьера подтвердил информацию о рассмотрении кандидатуры Тиграна Авиняна на должность члена Совета директоров ЗММКГлава аппарата премьера подтвердил информацию о рассмотрении кандидатуры Тиграна Авиняна на должность члена Совета директоров ЗММК
Юрий Оганесян стал первым лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО им.  МенделееваЮрий Оганесян стал первым лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО им.  Менделеева
Американский конгрессмен обсудил с госминистром Арцаха гуманитарную ситуацию в Нагорном КарабахеАмериканский конгрессмен обсудил с госминистром Арцаха гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
Арцрун Ованнисян получит пост в парламентской комиссии по обороне и безопасностиАрцрун Ованнисян получит пост в парламентской комиссии по обороне и безопасности
Российский эксперт: Проигрыш Армении особого выигрыша Азербайджану не принесРоссийский эксперт: Проигрыш Армении особого выигрыша Азербайджану не принес
Татоян: Источником подпитки нарушений, происходящих на границе с Арменией, является политика властей АзербайджанаТатоян: Источником подпитки нарушений, происходящих на границе с Арменией, является политика властей Азербайджана
Аналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованыАналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованы
Эрика Олсон: США готовы содействовать скорейшему урегулированию гуманитарных проблем в Южно-Кавказском регионеЭрика Олсон: США готовы содействовать скорейшему урегулированию гуманитарных проблем в Южно-Кавказском регионе
Омбудсмен Армении обратился в комиссию по предотвращению коррупции, в связи с высказываниями секретаря Совбеза в свой адресОмбудсмен Армении обратился в комиссию по предотвращению коррупции, в связи с высказываниями секретаря Совбеза в свой адрес
Омбудсмен Армении: Азербайджан всегда использовал этнический фактор для захвата армянских территорийОмбудсмен Армении: Азербайджан всегда использовал этнический фактор для захвата армянских территорий
За сутки в Армении от коронавируса скончалось 50 человекЗа сутки в Армении от коронавируса скончалось 50 человек
На Шри-Ланку с АраратБанкомНа Шри-Ланку с АраратБанком
Президент Армении рассказал участникам СОP26 о негативных экологических последствиях прошлогодней агрессии Азербайджана против АрцахаПрезидент Армении рассказал участникам СОP26 о негативных экологических последствиях прошлогодней агрессии Азербайджана против Арцаха
Лавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному КарабахуЛавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
Конституционный суд признал конституционным решение об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба РАКонституционный суд признал конституционным решение об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба РА
Армия обороны Арцаха: Силы противника открыли беспорядочный огонь в направлении общины Кармир ШукаАрмия обороны Арцаха: Силы противника открыли беспорядочный огонь в направлении общины Кармир Шука
Арарат Мирзоян принял Эрику ОлсонАрарат Мирзоян принял Эрику Олсон
Гнел Саносян не исключил <болезненных фрагментов> в процессе делимитации и демаркации границГнел Саносян не исключил <болезненных фрагментов> в процессе делимитации и демаркации границ
Пашинян: В отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамикаПашинян: В отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика
Визит правительственной делегации Tуркменистана в AфганистанВизит правительственной делегации Tуркменистана в Aфганистан
В Армении с двухдневным визитом находится делегация министра обороны ГрузииВ Армении с двухдневным визитом находится делегация министра обороны Грузии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Клиенты Ардшинбанка могут выиграть 10,000 драмов  Клиенты Ардшинбанка могут выиграть 10,000 драмов  
Востоковед рассказал кому выгодна платформа Востоковед рассказал кому выгодна платформа "3+3"
В рамках климатической конференции ООН в Глазго президент Армении провел беседы с лидерами США и ФранцииВ рамках климатической конференции ООН в Глазго президент Армении провел беседы с лидерами США и Франции
Востоковед: Обретение связи между Азербайджаном и Нахиджеваном чревато для Ирана новыми угрозами  Востоковед: Обретение связи между Азербайджаном и Нахиджеваном чревато для Ирана новыми угрозами  
В Генпрокуратуре РА прошли переговоры с представителями группы содействия программы В Генпрокуратуре РА прошли переговоры с представителями группы содействия программы "Поддержка судебной реформы в Армении"
Посол Франции убеждена: Можно добиться четкой делимитации и демаркации границы между Арменией и АзербайджаномПосол Франции убеждена: Можно добиться четкой делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
Прогноз: Если его не убьют, Саакашвили пойдет до концаПрогноз: Если его не убьют, Саакашвили пойдет до конца
Глава МИД Арцаха выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Владимира ЗахароваГлава МИД Арцаха выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Владимира Захарова
Азербайджан проявляет интерес к модифицированным истребителям JF-17 Block 3 ПакистанаАзербайджан проявляет интерес к модифицированным истребителям JF-17 Block 3 Пакистана
Азербайджан передал армянской стороне останки 11 лицАзербайджан передал армянской стороне останки 11 лиц
Мишустин: Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября в ЕреванеМишустин: Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в середине ноября в Ереване
Конгресс США увеличивает давление на администрацию Байдена с целью заблокировать продажу истребителей F-16 ТурцииКонгресс США увеличивает давление на администрацию Байдена с целью заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит АрмениюЗампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Армению
Президент РA назначил замкомандира специального армейского корпусаПрезидент РA назначил замкомандира специального армейского корпуса
Президент Армении отозвал постпреда в Совете ЕвропыПрезидент Армении отозвал постпреда в Совете Европы
Лавров и Мирзоян Лавров и Мирзоян "сверили часы" по вопросам разблокировки транспортных и экономических связей на Южном Кавказе
Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке поддержка соотечественников за рубежом - приоритет внешнеполитического курса РоссииКопыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке поддержка соотечественников за рубежом - приоритет внешнеполитического курса России
Посол Ирана: Народы не должны позволять истории исчезать между страницами книг, особенно на фоне примеров ее фальсификацииПосол Ирана: Народы не должны позволять истории исчезать между страницами книг, особенно на фоне примеров ее фальсификации
Под председательством Роберта Кочаряна прошло заседание парламентской фракции Под председательством Роберта Кочаряна прошло заседание парламентской фракции "Армения"
Саакашвили провёл параллели между сегодняшними процессами в Грузии и Саакашвили провёл параллели между сегодняшними процессами в Грузии и "бархатной революцией" в Армении
Гнел Саносян посетит ИранГнел Саносян посетит Иран
История успеха - Умный коровникИстория успеха - Умный коровник
ВТБ (Армения) запускает новую акцию по вкладам «День сбережений с ВТБ»ВТБ (Армения) запускает новую акцию по вкладам «День сбережений с ВТБ»
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении пройдет 15-й Ереванский международный театральный фестиваль им.  ШекспираВ Армении пройдет 15-й Ереванский международный театральный фестиваль им.  Шекспира
Wildberries запустил франшизу в АрменииWildberries запустил франшизу в Армении
Председатель парламента Армении провел встречи с послами Италии и НорвегииПредседатель парламента Армении провел встречи с послами Италии и Норвегии
Пограничники увольняются из-за низкой зарплаты: в СНБ задумались над неотложным решением ситуацииПограничники увольняются из-за низкой зарплаты: в СНБ задумались над неотложным решением ситуации
Вардгес Самсонян возглавил ГюмриВардгес Самсонян возглавил Гюмри
Замглавы СНБ заверяет: дорога Горис-Капан Сюникской области Армении абсолютно безопаснаЗамглавы СНБ заверяет: дорога Горис-Капан Сюникской области Армении абсолютно безопасна
Пашинян уволил вице-губернатора Армавирской области, проработавшего 4 месяцаПашинян уволил вице-губернатора Армавирской области, проработавшего 4 месяца
Эрдоган: Анкара уделяет особое внимание восстановлению устойчивого мира на Южном КавказеЭрдоган: Анкара уделяет особое внимание восстановлению устойчивого мира на Южном Кавказе
Читать больше



Эксперты
Российский эксперт: Проигрыш Армении особого выигрыша Азербайджану не принесРоссийский эксперт: Проигрыш Армении особого выигрыша Азербайджану не принес
Аналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованыАналитик: Ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией не заинтересованы
Востоковед: Обретение связи между Азербайджаном и Нахиджеваном чревато для Ирана новыми угрозами  Востоковед: Обретение связи между Азербайджаном и Нахиджеваном чревато для Ирана новыми угрозами  
Прогноз: Если его не убьют, Саакашвили пойдет до концаПрогноз: Если его не убьют, Саакашвили пойдет до конца
Прогноз: Окончательная геополитическая картинка Южного Кавказа сформируется еще не скороПрогноз: Окончательная геополитическая картинка Южного Кавказа сформируется еще не скоро
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности