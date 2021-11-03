Среда, 3 Ноября 2021 14:01

АрмИнфо.Источником подпитки нарушений, происходящих на границе с Арменией, является политика властей Азербайджана. Об этом 3 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, именно поэтому в докладе офиса Защитника прав человека (ЗПЧ) особо подчеркнуто, что до тех пор, пока азербайджанские власти не наказаны за свои деяния, и распространяют ненависть, нет никаких гарантий прав человека.

Татоян также считает, что это также преследует манипулятивную цель, для отвлечения внимания от внутренних процессов в Азербайджане.

ЗПЧ РА также обратил внимание на опасные заявления, делаемые азербайджанским президентом, которые теперь уже пытается ставить под вопрос само существования РА. "Все дошло до того, что недавно Алиев уже заговорил о необходимости создать комиссию историков, которые займутся изучением истории самой Армении. Мол, как так получилось, что, к примеру, на русском и английском государство называется Армения, а на армянском "Айастан". Значит здесь что-то не так", - привел пример Омбудсмен, отметив, указав на опасность таких тенденций, которые происходят при попустительстве властей РА.

Вместе с тем, отвечая на вопрос действиях ВС на суверенной территории РА с весны текущего года, Татоян подчеркнул неприемлемость подобных формулировок, обратив внимание, что нарушения со стороны азербайджанских силовых структур имели место и до мая текущего года.

"В условиях делимитации и демаркации нельзя однозначно говорить это мое, а это твое. К примеру, что говорят секретарь Совбеза РА, и ряд должностных лиц в своих заявлениях о ситуациях на некоторых участках дорог, мол " что мы можем сделать, это их блокпосты и до делимитации и демаркации можем считать их принадлежащими им". Но, откуда вы знаете, что это их участок, а если выяснится по итогам делимитации и демаркации, что это наша территория? Это же огромные процесс, обсуждения, обмен территориям, может в результате переговоров, что-то перейдет под контроль РА, поскольку исторически это армянские территории, о чем свидетельствуют все архивные данные. Индикатором должны быть права человека и обеспечение его естественной жизни", - сказал он.

Касаясь реакции международных структур на озвученные им проблемы, Татоян сообщил о позитивной реакции на его предложение о создании демилитаризованной зоны между Арменией и Азербайджаном. "Есть множество позитивных сигналов от международных структур, но также нужна опора со стороны государства. Или хотя бы, чтобы высокопоставленные чиновниками своими заявлениями не чинили помех", - сказал Омбудсмен РА, приведя в качестве примера резолюцию ПАСЕ, в которой содержится предложение ЗПЧ РА о создании зоны безопасности. По его словам, сейчас нужно последовательно распространять в других структурах подобные резолюции, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности. В заключение он выразил убеждение, что правительство Армении и офис Омбудсмена должны действовать вместе по вопросам продвижения прав человека в международных структурах, что в свою очередь позволит укрепить военно-политические позиции страны.