Среда, 3 Ноября 2021 13:58

АрмИнфо. США готовы содействовать скорейшему урегулированию гуманитарных проблем в Южно-Кавказском регионе. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече присутствовали также сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер, заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Александр Соколовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Линн Трейси и другие официальные лица.

Приветствуя гостей, вице-премьер высоко оценил содействие США Армении и представил основные проблемы, стоящие перед страной в послевоенный период. В этом контексте Мгер Григорян подчеркнул, что, несмотря на существующие вызовы, Армении удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Коснувшись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, вице-премьер подчеркнул роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметил важность активизации переговоров в рамках этого процесса. Мгер Григорян назвал ключевым вопросом освобождение и возвращение на родину армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность реализации программ, направленных на борьбу с коррупцией и укрепление демократических ценностей. Высоко было оценено эффективное сотрудничество с Агентством США по международному развитию. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся регионального значения и двусторонних отношений.