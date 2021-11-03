Среда, 3 Ноября 2021 12:58

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился в комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями секретаря Совбеза Армена Григоряна в свой адрес. Об этом 3 ноября в ходе пресс- конференции в Ереване заявил сам Омбудсмен Армении Арман Татоян

Так, на просьбу прокомментировать критику секретаря Совбеза РА в свой адрес по части заявлений о ситуации на границе, обвинив в политизированности и отметив, что власти страны через несколько месяцев назначат своего кандидаты в ЗПЧ, Татоян подчеркнул, что вышеуказанное должностное лицо превысило свои должностные полномочия. "Кто дал ему право обсуждать вопрос замены Защитника прав человека? Это очевидные посягательства в отношении независимого офиса Защитника прав человека, причем со стороны высокопоставленного чиновника исполнительного органа", - сказал Омбудсмен, добавив, что обратился в комиссию по предотвращению коррупции с тем, чтобы привлечь секретаря Совбеза РА к ответственности за сделанные им высказывания и обеспечить бесперебойную деятельность ЗПЧ Армении в будущем.

Вместе с тем Татоян добавил, что изучение заявлений вышеуказанного лица свидетельствуют о том, что граждане РА зачастую путают Совбез РА и Службу национальной безопасности (СНБ). "Меж тем, Совбез РА ни в коем случае нельзя путать с СНБ. СНБ - один из ключевых важных служб нашей страны, которая в эти дни выполняет важную миссию. Пограничные войска обеспечивают защиту населения страны, а также занимаются рядом других важных вопросов, в том числе и связанных с пленными, и деянии этого человека не имеют ничего общего с безопасностью", - отметил Татоян.

При этом ЗПЧ РА отметил, что в иных обстоятельствах не стал бы уделять внимания выпадам этого чиновника, однако, ввиду того, что сегодня идет последовательная работа по дискредитации его деятельности, он всё же коснется нескольких вопросов.

"В заявлениях этого чиновника озвучивает два тезиса - что я абсолютно не непредвзят и делаю политические заявления. Это вообще смешно, поскольку за несколько дней до этого Венецианская комиссия принимает самый сильный доклад по части деятельности Омбудсмена Армении, и подчеркивает ведущую роль ЗПЧ РА в продвижении демократических ценностей и прав человека в стране", - отметил Татоян.

Касаясь обвинений по части предвзятости ЗПЧ, Татоян напомнил о своей деятельности еще в 2018 году, во время весенних процессов в стране. Он напомнил также Григоряну, как в 3 часа ночи посещал его в СИЗО, куда его подвергли приводу, и других лиц, которые сегодня являются высокопоставленными чиновниками. "То есть тогда я не был предвзят, а сейчас предвзят", - вопрошал Омбудсмен.

При этом Татоян подчеркнул, что как до 2018 года, так и сегодня офис Омбудсмена РА сталкивается с одними и теми же проблемами в работе с чиновниками, и обычно обвинения в адрес ЗПЧ звучат от тех, кто допускает самые грубые нарушения.

"Что касается обвинений в политизированности моих заявлений, сколько раз мне еще говорить, что я не занимаются политикой. Хватит, не нужно демонстрировать своих страхов", - сказал Татоян.

Касаясь обвинений по ситуации на границе, Омбудсмен еще раз подчеркнул, что процессы на передовой нельзя рассматривать отдельно от прав человека, нельзя это всё умещать в военно-политическую нишу. "Там образом мы делаем нашу страну жертвой геополитических игр. Понятно, что это самый выгодный расклад для азербайджанской стороны, когда отделяется правовая часть и остается только военно-политический компонент. Хочу обратиться к должностным лицам, которые говорят только о картах, за каждым решением судьба человека. Такое впечатление, что мы занимаемся кройкой и шитьем", - возмутился Омбудсмен, также выразив недовольство бездействием властей в международных, в том числе и правозащитных организациях.

"Азербайджанцы воруют скотину у наших граждан. Меж тем, на уровне глав общин, по указке, опровергаются мои заявления, что они были украдены. Это вообще как, вы понимаете, человек понес ущерб в результате этого на 6 млн драм. Это нам в дальнейшем нужно чтобы получить возмещение, а они чем заняты. Секретарь Совбеза хоть раз был в приграничных селах, видел, в какой ситуации оказались наши граждане? Я также со всей ответственность заявляю, что этот человек один из главных ответственных за ту ситуацию, которую азербайджанцы учинили на наших дорогах", - сказал Омбудсмен РА, еще раз подчеркнув, что продолжит выполнять свои прямые обязательств по защите прав граждан РА.