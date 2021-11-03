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 Среда, 3 Ноября 2021 11:23
Марианна Мкртчян

Президент Армении рассказал участникам СОP26 о негативных экологических последствиях прошлогодней агрессии Азербайджана против Арцаха

Президент Армении рассказал участникам СОP26 о негативных экологических последствиях прошлогодней агрессии Азербайджана против Арцаха

АрмИнфо. Согласно анализу Всемирного Банка, с точки зрения изменения климата Армения является 4-й наиболее уязвимой страной в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В Армении зафиксировано повышение температуры на 1,3 градуса по Цельсию, а количество осадков уменьшилось на 9%. Об этом президент Армении заявил в ходе своего выступления на климатическом саммите ООН (СОP26) в Глазго.

Вместе с тем он констатировал, что несмотря на пандемию коронавируса и вызовы обусловленные продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе, Армения привержена более активному участию в глобальной повестке дня в области изменения климата, чтобы продемонстрировать рост амбиций страны по климатическим вопросам.

Он также напомнил, что Армения всегда высказывала свою приверженность присоединиться к глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. В этом ключе Саркисян обратил внимание на то, что в 2021 году Армения подтвердила свои обязательства посредством инвестиций, определенных на национальном уровне, и объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, доведя их до уровня 1990 года.

"Долгосрочная цель Армении - добиться климатической нейтральности до второй половины этого века. Переход к климатической нейтральности лежит в основе политики страны по энергетической независимости, энергетической безопасности и зеленого роста.

Наше видение устойчивого роста с низким уровнем выбросов углерода напрямую связано с надежной и эффективной стратегией адаптации, основанной на экосистемном подходе, лесовозобновлении, инвестициях в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, новых высоких технологиях, а также продвижении ядерной мобильности", - отметил президент Армении.

Вместе с тем он констатировал, что бремя значительного государственного долга является препятствием для многих развивающихся стран в доступе к льготному или непреференциальному финансированию для борьбы с изменением климата.

В этом ключе Саркисян рассказал присутствующим о новой инициативой Армении по климатическому долгу. По словам главы армянского государства, это новый инструмент финансирования борьбы с изменением климата, который поможет развивающимся странам более эффективно адаптироваться к специфике финансирования борьбы с изменением климата, поскольку он создает новые экономические возможности.

Президент Армении также рассказал о негативных экологических последствиях развязанной в прошлом году широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. "Ровно год назад Азербайджан применил запрещенное на международном уровне оружие во время войны против Нагорного Карабаха, нанося удары не только по гражданскому населению, но и по красивым лесам с обширными территориями, вызвав массовые лесные пожары и экологическую катастрофу в этом районе. Мы призываем международное сообщество прилагать усилия  для предотвращения такого безответственного и бесчеловечного поведения.

Экологические вызовы не признают границ и зон конфликта мы должны привести все страны мира к всестороннему сотрудничеству", - выразил убеждение президент Армении. 


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