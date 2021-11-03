Среда, 3 Ноября 2021 11:19

АрмИнфо. Конституционный суд признал конституционным решение об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба РА.

Как рассказала пресс-секретарь КС РА Ева Товмасян, Суд признал соответствующим конституции ч.3 ст.40 закона РА "о Воинской службе и статусе военнослужащего".

Согласно оспариваемому положению, высокопоставленное военное лицо может быть освобождено от занимаемой должности вне зависимости от того существуют ли основания по части 1 статьи или нет, то есть военный может быть освобожден от должности, в том числе и без причины. По ее словам, полный текст решения суда будет опубликован в трехдневный срок.

Отметим, что Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о "невзорвавшихся "Искандерах". В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию". Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент не подписал, приняв решение обратиться в КС. Однако, 10 марта Гаспарян всё же был вынужден покинуть занимаемую должность.