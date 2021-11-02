Вторник, 2 Ноября 2021 19:50

АрмИнфо.Пока доподлинно неизвестно, какие карты будут положены в основание процесса делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы. Об этом в ходе брифинга сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

<Ведутся разные обсуждения, имеются разные карты. Но какие именно карты лягут в основу процесса, зависит от того, какой правовой статус они будут иметь. Если даже это карты советских времен, то они должны быть юридически обоснованными и принятыми всеми сторонами>, - отметил он. В случае если для делимитации и демаркации будут выбраны карты 20-х годов, то, по мнению министра, Армении может отойти территория с озерами Ал Лчер на северо-востоке страны. <Насколько мне известно, во всех картах до конца 20-х гг., Ал Лчер были указаны, как территория Республики Армения>, - заметил он.

<Ясно, что долгое время в нашем регионе даже между соседними совхозами были подписаны различные документы о сдаче земель под пастбища, в результате чего произошли различные изменения, одни - во вред нам, другие - на пользу. Но это все правовой процесс, который должен быть урегулирован>, - подчеркнул Саносян.

При этом он придал важность самому процессу делимитации и демаркации границ, невзирая на возможные <болезненные (территориальные - Ред.) фрагменты>. <Как народ, мы должны уточнить границы своей страны. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но мы должны это четко понимать и поставить перед собой цель как государство стать сильнее, богаче в рамках этих границ>, - заключил он.

Напомним, что недавно выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил ту же мысль, отметив, что наличие и военных карт, которые есть как в Москве, так и в Ереване. За основу процесса делимитации и демаркации границ должны лечь те из них, которые юридически наиболее обоснованы и надежны.