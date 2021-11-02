Вторник, 2 Ноября 2021 19:49

АрмИнфо. В последнее время в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, приветствуя находящегося в Армении с визитом министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

В частности, Пашинян отметил, что Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии братских отношений. Он отметил, что диалог с премьер-министром и правительством Грузии основан на полном взаимном доверии, что является хорошей основой для развития стратегического сотрудничества. В контексте развития двусторонних связей и реализации имеющегося потенциала премьер-министр Армении подчеркнул важность партнерства, налаженного между оборонными ведомствами двух стран.

Выразив благодарность за прием, министр обороны Грузии, обращаясь к Пашиняну, отметил, что для него является большой честью встретить человека с подобной биографией. Вместе с тем, Бурчуладзе назвал эффективным сотрудничество с Министерством обороны Армении, а также программ, направленных на его расширение.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам укрепления партнерства в сфере обороны и по региональным проблемам.