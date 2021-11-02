Вторник, 2 Ноября 2021 18:10

АрмИнфо.С 30-го по 31-ое октября 2021 года туркменская делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с рабочим визитом в Афганистане.

В рамках визита в Кабул, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Афганистана.

В частности, Вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

Р.Мередов отметив, что туркменская сторона выражает свою готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана, подчеркнул, что Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности страны, благополучии и единстве афганского народа, решении имеющихся противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

Стороны уделили особое внимание активизации темпа совместных проектов в ключевых отраслях. В этой связи, выражена готовность двух стран к дальнейшему сотрудничеству по продвижению строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.

На встрече по экономическим вопросам, проведенной во главе с Вице-премьером, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Заместителем Председателя Правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи, приняли участие министры экономики, финансов, общественных работ, шахт и нефти, энергетики и водных ресурсов, связи, торговли и промышленности, информации и культуры Афганистана, а также руководитель компании «Da Afghanistan Brishna Sherkat».

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов политико-экономического взаимодействия двух стран. В частности, затронут вопрос активизации реализации совместных проектов, обеспечение их безопасности, а также расширение взаимодействия официальных и деловых кругов двух стран посредством активизации двусторонних встреч на различных уровнях.

«Мы хотим, как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность», - заявил Заместитель Председателя правительства Афганистана.

На переговорах с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического и гуманитарного взаимодействия. Туркменская сторона пригласила правительственную афганскую делегацию посетить с визитом Туркменистан.

На туркмено-афганской встрече по вопросам безопасности, проведенной во главе с Рашидом Мередовым и Муллой Мухаммадом Якубом, участвовали министры обороны, внутренних дел и руководители управлений национальной безопасности и пограничной службы Афганистана, а также руководство профильных министерств Туркменистана.

В ходе конструктивных бесед отмечена необходимость продолжения усилий на обеспечение и упрочение безопасности, стабильности и пограничного взаимодействия. В этой связи, афганская сторона заявила, что безопасность общей братской границы, а также всех совместных перспективных экономических проектов будет обеспечена.

«Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами», - заявил Мулла Якуб.

По итогам переговоров проведена пресс-конференция министров иностранных дел Р.Мередова и А.Муттаки. Главы МИД, констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, резюмировали итоги туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение эффективного партнерства в приоритетных направлениях.