Вторник, 2 Ноября 2021 17:32

АрмИнфо. В Армении с двухдневным официальным визитом находится делегация во главе с министром обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, после официальной церемонии встречи министра обороны Грузии состоялась тет-а-тет глав оборонных ведомств двух стран, за которой последовала встреча в расширенном составе при участии делегаций. Министр обороны РА представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В ходе обсуждения обе стороны подчеркнули необходимость установления полного мира в регионе и его устойчивое развитие.

В ходе встречи также были затронуты вопросы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов, связанных с сотрудничеством двух стран в сфере обороны.

В рамках визита делегация во главе с министром обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе также посетит Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян.