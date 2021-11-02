Вторник, 2 Ноября 2021 17:22

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 50 на улице Налбандяна, жилой дом 5 на улице Вардананца, жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, жилые дома 56, 62 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице, 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова;

11։00-17:00 жилой дом 3 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5 на улице Манташяна, 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, 39 на пр. Багратуняца, прилегающие частные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); АТС N48, жилые дома 68 на улице Ширака и 20 на улице Шарури, улицы 1-7, 9-13, 16, 18 в кв. “Силикян”, улица 5 в кв. ‘Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 50, 51, 55 в кв. “А-3”, собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома квартала “Маяк” в Джвреже; ООО “Ясон”, “Левон Сафарян”, свадебный салон на перекрестке Тевосян-Дзорахбюр; ООО ‘Шабер” и ‘Миранян ехбайрнер” на улице Багреванди, ресторан ‘Жпит”, комплекс ‘Роял ереван”, завод “Селена”, автопарки автобусов и троллейбусов, завод’ Автоматика”, "Кожевенный" завод, Обувной завод, фармацевтический завод, заводы "Конект" и "Нейрон", предприятие “Кандакагорцакан” (Скульптурное), ООО ''Туфенжи'' и ''Нат фуд'';

в Армавирской области:

11։00-17:00 частично квартал ‘Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Каракерт, Атарбекян и Хоронк;

в Араратской области:

10։00-13:00 села Ланджанист и Лусашох; частично села Вардашат и Урцаландж; станции компаний “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, воинская часть, “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) ‘Гидромет каян”;

10։00-16:00 частично села Нор Кянк и Зангакатун;

10։30-13:00 частично улицы Дуряна и Исакова в городе Арташат;

10։30-14:30 частично село Неркин Двин;

13։30-16:00 частично улицы Араза, Ширванзаде, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16։00 , село Джрвеж и прилегающие территории; квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, улицы Ара-Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк; улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-14։30 община Цовасар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-15:00 квартал ‘Социалакан” и “Латвиакан”, Суд, оздоровительный центр Маралика, дорожно-строительная база “Синогидро” и прилегающие территории в городе Маралик Анийского региона;

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Туманян.