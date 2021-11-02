Вторник, 2 Ноября 2021 16:39

АрмИнфо.Ардшинбанк объявляет о проведении акции для клиентов, отправляющих или получающих деньги через международные системы быстрых денежных переводов.

С 1 ноября по 30 декабря 2021 года каждый 300-й клиент, отправивший или получивший деньги через одну из систем быстрых денежных переводов, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 драмов РА.

Партнерами Ардшинбанка являются крупнейшие мировые ведущие системы быстрых денежных переводов - MONEYGRAM, UNISTREAM, INTELEXPRESS, RIA, CONVERSE TRANSFER, MONEYTUN, с помощью которых всего за несколько минут клиенты могут переводить деньги по всему миру.

Денежные переводы осуществляются в долларах США, российских рублях, Евро и драмах РА. В случае конвертации валюты Банк применяет льготный курс обмена.

Основные условия: