Вторник, 2 Ноября 2021 16:37

АрмИнфо.В рамках климатической конференции ООН в Глазго президент Армении Армен Саркисян провел беседы с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, а также главами ряда других стран.

Как сообщает пресс-служба президента РА, 2 ноября, во второй день 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго продолжатся выступления президентов и глав правительств стран-участниц о неотложных шагах, необходимых для решения проблемы изменения климата

Конференция в Глазго направлена на разработку скоординированного плана действий по борьбе с изменением климата.

Сегодня также запланировано выступление президента РА Армена Саркисяна.

Также отмечается, что на полях конференции Саркисян провел беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, принцем Монако Альбертом II, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас- Сиси, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Аргентины Альберто Фернандесем, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер- министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Ливана Неджипом Микати, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетели, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, канцлером Австрии Александром Шаленбергом, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.