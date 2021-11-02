Вторник, 2 Ноября 2021 16:31

АрмИнфо. Заместитель генерального прокурора РА Гор Багдасарян провел переговоры с представителями группы содействия программы "Поддержка судебной реформы в Армении".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Багдасарян подчеркнул важность финансируемых ЕС программ, направленных на реформирование системы правосудия в Армении, заявив, что их эффективность имеет явные практические доказательства.

Представители проекта рассказали о направлениях программы помощи, предусмотренной в сфере противодействия коррупции, и выразили готовность поддержать реформы в области судебного управления, контроля и надзора за коррупционными делами.

В результате обсуждения стороны договорились в короткие сроки уточнить конкретные программные подходы для обеспечения их реализации.