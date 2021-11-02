Вторник, 2 Ноября 2021 16:31

АрмИнфо.Франция - одна из стран, которая хочет принять гуманитарные меры, снизить напряженность и освободить пленных. Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.

Дипломат напомнила, что за этим вопросом стоит не она и не коллеги, не посол Франции в Азербайджане, а другой посол, который является французским сопредседателем Минской группы, который работает над этим вопросом. "Мы рады, что премьер-министр РА Никол Пашинян, а также министр иностранных дел Арарат Мирзоян подтвердили значение роли Минской группы в урегулировании этой ситуации. Мы рады, что министры иностранных дел двух стран встретились в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. И Минская группа работает со сторонами, чтобы предпринять другие шаги в этом процессе диалога. Как посол Франции в Армении, я естественно, надеюсь, что Минская группа поможет сторонам добиться прогресса в стабилизации ситуации", подчеркнула посол.

На уточнение, готовится ли конкретный документ, посол напомнила заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. "Роль Минской группы - сопровождать стороны в процессе урегулирования. Сама Минская группа никаких документов не пишет, ее роль в сопровождении и помощи сторонам в поиске решений для локальной стабилизации ситуации в регионе", добавила она.

Касаясь вопросов, связанных с делимитацией границы, дипломат отметила, что, естественно, Франция считает, что можно добиться четкой делимитации и демаркации границы. "И мы, как и все международное сообщество, призываем к мирному протеканию этих процессов. Очевидно, что установление мирного контекста позволит ускорить делимитационные и демаркационные работы. И, конечно же, это и мое желание", - подытожила посол в интервью <Арменпресс>.