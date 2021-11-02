Вторник, 2 Ноября 2021 16:25

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха Давид Бабаян выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Владимира Захарова.

"От имени коллектива Министерства иностранных дел Республики Арцах и от себя лично выражаю свои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича Захарова в связи с его кончиной.

На протяжении многих лет Владимир Александрович горячо поддерживал справедливое стремление народа Арцаха к независимости и созданию собственного государства, защищал его естественное и неотъемлемое право жить на земле предков, обоснованно отстаивал эту объективную точку зрения в научных кругах и в информационном поле. Мы помним частые визиты Владимира Александровича в Арцах, его выступления на проводимых в Арцахе научных конференциях, которые всегда находили благодарный отклик у карабахцев и их друзей в самых разных странах и регионах, были очень интересными и востребованными.

Выражая в этот скорбный час наши соболезнования, мы заверяем вас, что память о Владимире Александровиче - подлинном русском

интеллигенте и бескорыстном друге арцахцев - навсегда останется в наших сердцах. Стойкости вам, душевных сил и терпения", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни профессора Захарова выразило и посольство Армении в России.

Отметим, что Владимир Захаров - член Союза писателей России, Председатель Лермонтовской комиссии Союза Писателей России, сопредседатель Российского Лермонтовского Комитета, член международного союза журналистов, лауреат Всероссийской премии им.

М.Ю. Лермонтова, член Союза писателей Армении - ушел из жизни на 76 году. Большой друг армянского народа Захаров автор около 400 статей и 12 книг.