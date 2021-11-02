Вторник, 2 Ноября 2021 16:19

АрмИнфо.Азербайджан передал армянской стороне останки 11 лиц, погибших в ходе широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха осенью прошлого года.

Так, согласно сообщению пресс-службы ГСЧС МВД Арцаха, сегодня на перекрестке общины Кармир Шука Мартунинского района азербайджанская сторона в сопровождении российских миротворцев передала армянской стороне останки 11 человек, погибших во время третьей арцахской войны, и считающих пропавшими без вести по сей день.

"Их личность будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы. С 13 ноября 2020 года по сегодняшний день в ходе поисковых работ и в результате обмена телами в общей сложности обнаружены останки 1697 лиц, включая гражданских лиц", - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.