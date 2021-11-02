Вторник, 2 Ноября 2021 11:35

АрмИнфо. Конгресс США увеличивает давление на администрацию Джо Байдена с целью заблокировать продажу истребителей F-16 Турции.

Так, согласно сообщению Армянского национального комитета Америки (ANCA), более 40 представителей Конгресса США - во главе с конгрессменом Крисом Паппасом и сопредседателями Греческой группы

Конгресса Кэролайн Мэлони и Гасом Билиракисом инициировали двухпартийное письмо, в котором подчеркивается необходимость блокировки администрацией Байдена запроса Турции на закупку 40 истребителей F-16.

Сообщается, что письмо Паппаса-Мэлони-Билиракиса получило широкую поддержку со стороны коалиции этнических, религиозных и гражданских групп, которая ранее успешно взаимодействовала с лидерами Сената и Палаты представителей в вопросе блокировки продажи Турции истребителей F-35, а также поддержала санкции США в отношении режима Эрдогана в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

В коалицию входят Греческий совет американского руководства, ANCA, Американские друзья Курдистана, Индусский американский фонд и Ближневосточный форум. Среди других групп, выступающих против продажи F-16, - Американский еврейский комитет, PSEKA, Американский греческий институт, Координированные усилия греков и Армянский совет Америки.

В двухпартийном письме Паппаса-Мэлони-Билиракиса выражается озабоченность по поводу возможной продажи истребителей F-16 Турции и 80 комплектов для модернизации, отмечены риски безопасности, связанные с продажей, на фоне нежелания турецкого лидера соблюдать законы США.

Отметим, что 23 октября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна запустила процедуру закупки истребителей F-16 у США. Он подчеркнул, что уже находящиеся на вооружении армии страны истребители F-16 требуют обновления. По словам Акара, Турция ждет от США не только новых поставок, но и "вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов". Разработку новой сделки начали после исключения Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Поводом для этого стала покупка российских систем ПВО С-400.

Меж тем, глава МИД Турции Мевлю Чавушоглу не исключил закупку Анкарой российских истребители Cу-35 и Су-57 вместо американских F-16.