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 Вторник, 2 Ноября 2021 10:28
Марианна Мкртчян

Президент РA назначил замкомандира специального армейского корпуса

Президент РA назначил замкомандира специального армейского корпуса

АрмИнфо.Указом президента Армении Армена Саркисяна Самвел Погосян назначен заместителем командира специального армейского корпуса. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.

Напомним, что корпус был создан в августе текущего года. Его возглавляет Артак Будагян.


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