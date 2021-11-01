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АрмИнфо. Ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с учетом приближающейся годовщины ноябрьского трехстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. "Сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.
Затрагивались актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов.
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" по вопросам разблокировки транспортных и экономических связей на Южном Кавказе
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|Посол Ирана: Народы не должны позволять истории исчезать между страницами книг, особенно на фоне примеров ее фальсификации
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|Саакашвили провёл параллели между сегодняшними процессами в Грузии и "бархатной революцией" в Армении
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|История успеха - Умный коровник
|ВТБ (Армения) запускает новую акцию по вкладам «День сбережений с ВТБ»
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении пройдет 15-й Ереванский международный театральный фестиваль им. Шекспира
|Wildberries запустил франшизу в Армении
|Председатель парламента Армении провел встречи с послами Италии и Норвегии
|Пограничники увольняются из-за низкой зарплаты: в СНБ задумались над неотложным решением ситуации
|Вардгес Самсонян возглавил Гюмри
|Замглавы СНБ заверяет: дорога Горис-Капан Сюникской области Армении абсолютно безопасна
|Пашинян уволил вице-губернатора Армавирской области, проработавшего 4 месяца
|Эрдоган: Анкара уделяет особое внимание восстановлению устойчивого мира на Южном Кавказе
|В Армении продолжает сохраняться очень высокая летальность от Covid-19
|Прогноз: Окончательная геополитическая картинка Южного Кавказа сформируется еще не скоро
|Байден и Эрдоган обсудили дипломатические усилия на Южном Кавказе
|С 8 ноября лишь полностью вакцинированные иностранцы смогут посетить США
|Польский эксперт: Перспективы развития армяно-польских отношений зависят не только от Варшавы, но и от Еревана
|Госминистр Арцаха и мэр Глендейла обсудили перспективы расширения сотрудничества
|Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма "3+3"
|Секретарь правящей фракции подала прошение об отставке: возможно, она будет назначена главой Ширакской области
|С 1 ноября Армения вводит обязательное ношение масок также на открытых территориях
|За минувшие сутки в Армении выявлено еще 2 193 случаев заражения COVID-19
|Осужденный за убийство турецкого консула досрочно освобожден и находится в Армении
|Партия Артура Ванецяна примет участие в выборах ОМС
|В Армению прибыла новая партия вакцины Moderna
|Экс-глава инфекционной больницы Ванадзора обвиняется в коррупционном злоупотреблении
|Первопрестольный Святой Эчмиадзин призвал НС сохранить нерабочими 5 и 7 января
|Арестован бывший мэр г.Степанавана
|Премьер-министр Армении встретился с новоизбранным главой Армянской католической церкви
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армен Саркисян встретился с членами аналитического центра "Атлантический совет"
|Содокладчики ПАСЕ посетят Ереван
|ИРНА: Армянские школы - гордость Ирана в уважении чужих народов
|Президент Армении удостоен высшего ордена Святого Престола
|Один российский военнослужащий погиб, другой пострадал в результате ДТП на территории Армении
|Сейран Оганян парирует ГД: Текст заявления НС по ситуации вокруг РА и Арцаха долгое время обсуждался правящим большинством
|СМИ: Путин 9 ноября в Сочи встретится с Алиевым и Пашиняном
|Генпрокуратура Армении: Борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков - один из приоритетов армяно-иранского сотрудничества
|Гражданам Армении ограничили въезд в Шенгенскую зону
|Сейран Оганян раскрыл детали встречи с послом РФ
|Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!
|18-ый Саммит Франкофонии в Тунисе перенесен на 2022 год
|В Армении ежедневно подтверждается свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Коалиция этнических, религиозных и гражданских групп США призывает Конгресс заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
|Госминистр Арцаха проведет переговоры в мэрии Лос-Анджелеса
|Минюст Армении доложил о ходе выполнения Антикоррупционной стратегии
|В Армении начали вакцинацию детей старше 12 лет
|В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
|Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
|Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?
|Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
|Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
|Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
|Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
|Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
|Читать больше
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