Понедельник, 1 Ноября 2021 23:22

АрмИнфо. Ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с учетом приближающейся годовщины ноябрьского трехстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. "Сверили часы" по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.

Затрагивались актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов.