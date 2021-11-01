Понедельник, 1 Ноября 2021 23:20

АрмИнфо. В сегодняшней непростой международной обстановке поддержка соотечественников за рубежом является одним из приоритетов внешнеполитического курса России, которому российское руководство уделяет особое внимание. Об этом на тринадцатой страновой конференции российских соотечественников Армении заявил посол России в РА Сергей Копыркин.

Как сообщает перс-служба посольства РФ в РА, выступая на мероприятии, посол констатировал, что одним из ключевых направлений работы общественных организаций соотечественников должно оставаться взаимодействие с молодёжью, ее привлечение к заинтересованному участию в делах русской общины.

"Важно, чтобы молодые соотечественники сохраняли любовь к родному языку и культуре, оставаясь активными и достойными гражданами страны, где они проживают", - отметил он.

В рамках мероприятия Копыркин вручил президенту <Международного центра русской культуры <Гармония> А.С.Арутюнян государственную награду Российской Федерации - медаль А.С.Пушкина за вклад в укрепление российско-армянских культурных связей. Ряду представителей организаций соотечественников также были вручены благодарности от Посольства России за их активную общественную деятельность.

В конференции приняли участие депутат Национального собрания Армении

А.И.Сандыков, ведущий специалист отдела по вопросам национальных меньшинств и религий аппарата премьер-министра Армении Н.Э.Гулян, директор представительства Россотрудничества в Ереване В.П.Фефилов, директор МКДЦ <Дом Москвы> В.В.Карапетян, представители Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, сотрудники представительства МВД России в Армении, руководители и члены общественных организаций российских соотечественников Армении.