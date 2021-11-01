Понедельник, 1 Ноября 2021 23:16

АрмИнфо. Народы не должны позволять истории исчезать между страницами книг, особенно на фоне примеров ее фальсификации. Об этом 1 ноября в Союзе художников Армении на церемонии открытия конкурса-выставки "Иран глазами армянских художников" заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

В своей приветственной речи дипломат указал на важность проведения этого мероприятия, констатировав, что сегодня отношения Армения и Ирана находятся на историческом витке. По его словам, многовековые отношения между двумя народами заставляют задуматься о том, какие шаги необходимо предпринять в этот исторический период.

"3000-летняя история отношений между нашими странами обязывает нас и дальше развивать двусторонние отношения. Наши экономические отношения находятся не на том уровне, на каком хотелось бы. Изучая причины этого, мы пришли к тому выводу, что ненадлежащее экономическое взаимодействие кроется в том, что мы не на должном уровне знаем друг о друге, не знаем об уровне существующего потенциала между двумя странами. Подобные инициативы, особенно в сфере искусства, будут способствовать процессу взаимного узнавания. Более того, народы, люди не должны позволять, чтобы истории народов исчезали между страницами книг, и должны пытаться их обновлять и представлять будущим поколениям. Особенно когда мы становимся свидетелями искажения истории ", - заявил Зохури, еще раз поприветствовав организаторов мероприятия. Заметим, что перед приветственной речью между Союзами художников Армении и Ирана состоялось подписание меморандума, направленное на развитие культурного сотрудничества между двумя странами.

В Союзе художников Армении 1 ноября открылся конкурс-выставка "Иран глазами армянских художников", который проводится совместными с Культурным центром посольства Ирана в Армении, Союзом художников и представителей сферы культуры Ирана.