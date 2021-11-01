Понедельник, 1 Ноября 2021 18:21

АрмИнфо.Бывший президент Михеил Саакашвили, провёл параллели между сегодняшними процессами в Грузии и "бархатной революцией" в Армении комментируя результаты второго тура выборов в стране.

Так, в своем письме к соотечественниками Саакашвили, в частности заявил: "Я очень зол и оскорблен, все уважающие себя грузины должны быть злы и оскорблены. У нас отхватили выборы под носом во всех крупных городах, эти выборы выиграли мы, и группа бандитов, которая присвоила власть Грузии, вырвала у нас эту победу из рук, ограбила нас и лишила нас нашего главнейшего права быть хозяевами страны". По словам Саакашвили, в стране должны быть назначены досрочные выборы. "Что мы должны делать?! Только одно - мы должны заставить заплатить ту цену, которую уважающие себя народы заставляют платить фальсифицирующую власть, мы должны отобрать власть и заставить ответить перед законом. Так поступил наш сосед - Армения. Там Пашинян боролся с олигархом, по калибру в четыре раза больше Иванишвили, за которым стояла Россия и ему тоже сфальсифицировали выборы, но армянский народ все равно победил, многие, и еще больше вышли на улицы, пока бандитское правительство не сломалось, не ушло и не были назначены внеочередные выборы. Фальсифицирующие бандиты должны уйти и должны быть объявлены досрочные выборы. То же самое сделали украинцы с Януковичем, когда тот полностью перешел на сторону русских, а ведь Янукович был во много раз более беспечным и богатым, чем Иванишвили. В конце концов, идею таких революций Грузия породила при нашем поколении и неужели мы не сможем сделать то, в чем другие подражали нам раньше и даже преуспели. У нас нет много времени, нам нужно действовать во многих местах и в большом количестве. Мы должны прислушиваться к мнению лидеров и взять инициативу в руки на местах. Конечно, параллельно, мы должны опротестовывать все, поскольку таких катастрофических результатов наблюдений не было ни в Армении, ни в Кыргызстане, ни во время <Революции роз>, но теперь у нас есть полная легитимация для уличных протестов и сопротивления насилию", - написал Саакашвили из грузинской тюрьмы, где уже месяц находится, передает Грузия-онлайн.

Таким образом, фактически Саакашвили обвинил третьего президента Армении в фальсификации выборов.

Меж тем, 24 июня 2009 года именно Серж Саргсян подписал указ о награждении президента Грузии Михаила Саакашвили орденом Чести за укрепление многовековой армяно-грузинской дружбы, а также за деятельность, направленную на укрепление сотрудничества между Арменией и Грузией. Орден был вручен Саакашвили во время его поездки в Ереван.

Орден Чести вручается за защиту государственных и национальных интересов Республики Армения, за особые заслуги в утверждении независимости, демократии, за установление, укрепление и развитие дружбы с Республикой Армения, а также за значительный вклад в дело укрепления мира между народами. Орден Чести является высшей государственной наградой Армении, которая вручается гражданам иностранных государств.